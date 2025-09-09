به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در راستای چهل و هفتمین سفر استانی رئیس قوه قضائیه به استان گلستان، صبح روز سه شنبه هجدهم شهریور، در جلسه جامعه اطلاعاتی این استان شرکت کرد.

حجت‌الاسلام عبداللهی در دیدار با اعضای جامعه اطلاعاتی استان گلستان، ضمن تبریک اعیاد مبارک ماه ربیع الاول و ابلاغ سلام ریاست قوه قضاییه به حاضرین گفت: به نیابت از رئیس قوه قضاییه از تلاش‌های بی وقفه، خستگی ناپذیر و طاقت فرسای شما عزیزان که مجاهدانه از حریم حرم جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنید تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی در ادامه با اشاره به سخنان مدیرکل اطلاعات استان گفت: بی تردید سرمایه اصلی نظام اسلامی، همین اتحاد و همبستگی، یکدل و یکسو بودن عقیده و هدف شما عزیزان است که علاوه بر صیانت از مردم و حریم نظام اسلامی، به غیرت ملی، تقویت انجسام و همبستگی ملی، اعتلای نظام اسلامی و آرامش روحی و روانی مردم توجه دارید و در این مسیر خدمت می‌کنید.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان این مطلب که دشمن با خطای محاسباتی خود فکر می‌کرد که ظرف چهار روز، کار نظام اسلامی را یکسره خواهد کرد اظهار داشت: با تغییر راهبرد نظام، تحت تدابیر و

هدایت‌های مقام معظم رهبری به گونه‌ای ورق برگشت که رژیم منحوس صهیونیستی را به خفت و خواری کشاند تا با التماس درخواست پذیرش آتش بس را بدهد، این عزّت و سربلندی و این افتخار که خدواند نصیب ما کرد با هیچ یک از قواعد سازمانی قابل محاسبه نبود، مگر به برکت مجاهدت‌های شما عزیزان، نیرو‌های مسلح مقتدر و جان بر کف ما و ایمان به خداوند و وعده‌های صادق الهی، معنویت و اخلاص در عمل و حضور یکپارچه مردم در میدان، که موجب حفظ حریم نظام و اعتلای آن در سطح جهان شد.

وی در ادامه افزود: این سپر پولادین که به تعبیر مقام معظم رهبری از صفوف مردم شکل گرفت، سرمایه ارزشمندی است که با هیچ قدرتی در کشور نمی‌توان آن را مقایسه کرد، لذا باید بوسیله شماها، به روزرسانی تقویت و حفظ شود.

حجت‌الاسلام عبداللهی به ذکر خصوصیات این استان پرداخت و گفت: یکی از برکات جنگ ۱۲ روزه محک توان کشور و استان‌ها در تأمین مایحتاج ضروری مردم که الحمد الله کوچکترین مشکلی در تأمین مایحتاج مردم بوجود نیامد و تمام دستگاه‌ها به صورت عادی مشغول خدمت رسانی بودندو هیچ خللی در روند فعالیت‌های آنها وجود نداشت.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بار دیگر بر لزوم حفظ همبستگی، تعامل و تبادل تجربیات تأکید کرد و گفت: این نوآوری که در این استان صورت گرفته، کم نظیر است، همایش‌های جامعه اطلاعاتی، هماهنگی کامل و برگزاری جلسات متوالی و مستمر جهت هم اندیشی و تبادل اطلاعات و تبعیت از فرامین مطاع مقام معظم رهبری توسط تمام ارکان نظام، همگی نشان از بلوغ فکری و سیاسی بویژه در نسل‌های جدید دارد که پیشرفت و سازندگی کشور به دست آنها رقم خواهد خورد.

وی در ادامه افزود: برای مقابله با نقشه‌های دشمنان علاوه بر افزایش سطح اشراف اطلاعاتی و توجه به اطلاعات مردم پایه، توجه به سرمایه اصلی نظام که همین مردم هستند و صیانت از آنها در تمام ابعاد یک امر ضروری است، لذا اگر در جایی دیدیم که دشمن با تحریک مردم سعی در ایجاد فتنه و فاصله انداختن بین آنها و نظام و بهره برداری از آنها دارد، مقصر ما هستیم که نتوانستیم این اعتماد را بوجود بیاوریم و در مسائل صیانتی خوب کار نکردیم. بی تردید سرمایه ما همین مردم هستند، تا وقتی که مردم پای کار باشند، این کشور و این نظام آسیب نخواهد دید.

وی در پایان گفت: ارتباط و تعامل خود را با مجموعه‌هایی قضایی بیشتر کنید و برگزاری جلسات مستمر با قضات و دادستان‌ها برای رفع موانع و چالش‌های امنیتی و اجتماعی بیش از گذشته را در دستور کار قرار دهید، دستگاه قضایی مانند همیشه در کنار شما عزیزان بوده و از خدمتگزاران به نظام و مردم قاطعانه حمایت خواهد کرد.

