۲۰۸۹ دستگاه ماینر غیرمجاز از ابتدای سال جاری در استان خوزستان کشف شد

به گزارش ایلنا، علی بیرانوند معاون دادستان اهواز از کشف ۲۰۸۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز از ابتدای سال جاری در خوزستان خبر داد.

علی بیرانوند معاون دادستان اهواز در این خصوص گفت: باهدف کمک برای رفع ناترازی انرژی، شناسایی و جمع آوری مراکز استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال، موضوع بصورت بویژه در کار دستور قضایی دادستانی مرکز استان قرار گرفته است که در همین راستا پس از دریافت گزارشات مردمی و انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی از سوی ضابطین، از ابتدای سال تا پایان مردادماه با صدور ۱۱۹ دستور ورود به اماکن، ۲۰۸۹ دستگاه ماینر کشف و ضبط شد.

وی با اشاره اینکه با اقدامات انجام شده ۳۰۰ درصد رشد کشف ماینر داشته‌ایم، افزود: ۷۲۱ دستگاه ماینر در شهرستان اهواز با بازرسی‌های توزیع برق اهواز و ۱۳۶۸ دستگاه توسط شرکت توزیع برق خوزستان کشف و ضبط شد.

بیرانوند گفت: استخراج رمز ارز ضرر و زیان قابل توجهی را به تأسیسات شبکه برق وارد می‌کنند و موجب ناترازی انرژی می‌شوند که بر همین اساس در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال با هدف کمک به دولت به منظور رفع ناترازی انرژی خصوصاً برق، توقیف ماینر‌های غیرمجاز در سطح استان از سوی دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌شود.

