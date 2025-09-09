خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۰۸۹ دستگاه ماینر غیرمجاز از ابتدای سال جاری در استان خوزستان کشف شد

۲۰۸۹ دستگاه ماینر غیرمجاز از ابتدای سال جاری در استان خوزستان کشف شد
کد خبر : 1683953
لینک کوتاه کپی شد.

معاون دادستان اهواز از کشف ۲۰۸۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز از ابتدای سال جاری در خوزستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی بیرانوند معاون دادستان اهواز از کشف ۲۰۸۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز از ابتدای سال جاری در خوزستان خبر داد.

علی بیرانوند معاون دادستان اهواز در این خصوص گفت: باهدف کمک برای رفع ناترازی انرژی، شناسایی و جمع آوری مراکز استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال، موضوع بصورت بویژه در کار دستور قضایی دادستانی مرکز استان قرار گرفته است که در همین راستا پس از دریافت گزارشات مردمی و انجام اقدامات پلیسی و اطلاعاتی از سوی ضابطین، از ابتدای سال تا پایان مردادماه با صدور ۱۱۹ دستور ورود به اماکن، ۲۰۸۹ دستگاه ماینر کشف و ضبط شد.

وی با اشاره اینکه با اقدامات انجام شده ۳۰۰ درصد رشد کشف ماینر داشته‌ایم، افزود: ۷۲۱ دستگاه ماینر در شهرستان اهواز با بازرسی‌های توزیع برق اهواز و ۱۳۶۸ دستگاه توسط شرکت توزیع برق خوزستان کشف و ضبط شد.

بیرانوند گفت: استخراج رمز ارز ضرر و زیان قابل توجهی را به تأسیسات شبکه برق وارد می‌کنند و موجب ناترازی انرژی می‌شوند که بر همین اساس در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال با هدف کمک به دولت به منظور رفع ناترازی انرژی خصوصاً برق، توقیف ماینر‌های غیرمجاز در سطح استان از سوی دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی