معاون امور بینالملل قوه قضاییه از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آزادشهر بازدید کرد
معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آزادشهر رفت و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به شهروندان و وضعیت اسناد مربوط به زمینهای کشت موقت قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، ناصر سراج معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان، به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آزادشهر رفت و از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به شهروندان و وضعیت اسناد مربوط به زمینهای کشت موقت، قانون تعیین تکلیف، اسناد مربوط به موقوفات قرار گرفت.
سراج در گفتوگو با رئیس و کارکنان این اداره ضمن شنیدن دغدغهها و مشکلات آنان، بر تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و بر تکریم ارباب رجوع تاکید کرد.
یکی از مشکلات عنوان شده در این بازدید نامناسب بودن ساختمان این اداره بود که معاون امور بینالملل قوه قضاییه ضمن تاکید بر اهمیت پیگیری تا حصول نتیجه توسط مسئولین داخلی، دستورات مقتضی صادر شد.