به گزارش خبرنگار ایلنا، در ابتدای این نشست، حجت‌الاسلام عرب انصاری با تبریک هفته وحدت گفت: در این مناسبت کنار برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی تصمیم بر آن شد تا با رهنمود نماینده ولی‌فقیه یک اقدام عملی و قابل توجه میدانی هم داشته باشیم.

وی ادامه داد: سخت‌ترین اقدام ممکن را به رهنمود مقام معظم رهبری انتخاب کردیم و بر اساس آن شیوه‌نامه‌ای تدوین شد. ضمن انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با ستاد دیه، کار آغاز شد و با حضور نمایندگان مختلف ستادهای استانی نیز شروع به کار کردند.

وی افزود: بیش از ۱۷ تا ۱۸ هزار زندانی مالی غیرعمد در زندان‌های کشور هستند و اولویت ما در این برنامه بیش از ۵ هزار زندانی مالی جرایم غیرعمد است.

حجت‌الاسلام عرب انصاری تصریح کرد: تمام مدیران کل دادگستری همکاری بسیار مثبت و مشفقانه داشتند و ستاد دیه نیز همکاری بسیار خوبی با ما داشت و موضوع آزادی زندانیان هر استان به ستاد همان استان‌ها سپرده شد.

وی ادامه داد: ابتدا باید اعسار زندانی محرز شود و بسته به نیاز زندانی، برخی از آن‌ها آورده اولیه‌ای دارند و در کنار آن برخی زندانیان تمایل به گرفتن تسهیلات بانکی دارند که بانک‌ها نیز کمک شایان‌ذکری داشتند. چنانچه مبلغ بدهکاری فرد زندانی کمتر از ۲۵۰ میلیون تومان باشد، کمتر از یک هفته تدارکات آزادی آن‌ها انجام خواهد شد. شعار ما «به عشق رسول‌الله می‌بخشیم» است. هم‌اکنون در ایلام و گلستان زندانیان در حال آزادی هستند.

سپس علیرضا معاف، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی این شورا، با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌ای برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد مالی با همکاری نهادهای قضایی و اجرایی کشور گفت: این طرح که با عنوان «عهد همدلی ایرانیان» اجرا می‌شود، نشانه عینی تبدیل وحدت نظری به عمل و استفاده از سرمایه اجتماعی در خدمت مردم است.

وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه برنامه‌ریزی برای آزادسازی بیش از ۱۷ هزار زندانی جرائم غیرعمد مالی در سراسر کشور انجام خواهد شد و این طرح محدود به مناسبت‌های خاص نبوده و به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

معاون پژوهشی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی همچنین تصریح کرد: اجرای این طرح با همکاری قوه قضائیه، ستاد دیه کشور، کمیته امداد و وزارت کشور انجام می‌گیرد و شیوه‌نامه اجرایی آن به تمام استان‌ها ابلاغ شده است. این طرح در آستانه میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) و در هفته وحدت آغاز شده است.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین کمال خداداده، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، درباره طرح عهد همدلی ایرانیان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گفت: اگر ستاد دیه و سایر سازمان‌هایی که در این زمینه کمک می‌کنند نبودند، جامعه تبلیغی کشور و هیأت‌ها نمی‌توانستند به‌راحتی این عمل را در جامعه ترویج کنند.

وی ادامه داد: این طرح که همزمان با پانزدهمین سده ولادت نبی مکرم اسلام(ص) اجرا می‌شود، تنها یک اقدام تبلیغی یا خبری نیست، بلکه یک حرکت بزرگ اجتماعی است که تجلی همبستگی ملی و دینی در حمایت از همنوعان است.

وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) گفت: اگر پیامبر بود، حتماً به فکر همین ضعفا بود و ما هم این موضوع را در جامعه ترویج می‌کنیم. این اقدام گامی ملی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد است.

وی تصریح کرد: امیدواریم ۱۷ هزار نفر که مرتبط با این موضوع هستند، از گرفتاری رها شوند. «از همدلی تا آزادی» یک روایت جدید از همدلی است که ما پیش از این در حوزه‌های مختلف از دفاع مقدس گرفته تا کاهش مصرف برق و آب دیده بودیم. آزادسازی زندانیان نمونه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.

حجت‌الاسلام خداداده با اشاره به برنامه‌های هفته وحدت گفت: در هفته وحدت بیش از ۱۲ هزار عنوان برنامه در کشور در حال برگزاری است که از ۱۲ ربیع‌الاول آغاز شده است.

وی ادامه داد: جشن‌های مختلفی در این مدت در شهرها و استان‌های مختلف برگزار شده است. فردا در تهران از ساعت ۱۷، ان‌شاءالله جشن خیابانی از میدان هفتم تیر تا ولیعصر خواهیم داشت. همچنین در طول هفته در بوستان‌های مختلف اتفاقات خوبی رقم خورده است.

