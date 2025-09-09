به گزارش ایلنا، کمال حسین پور در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۱۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه افتتاح های بی مورد و چندباره نه تنها به اعتماد عمومی آسیب می زند بلکه موجب اتلاف منابع و زمان مردم و مدیران می شود، گفت: پروژه های نیمه تمام با شتاب و صرفا برای نمایش افتتاح می شوند و پروژه هایی که یک بار افتتاح شده اند، بار دیگر روبان می خورند.

نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از اینکه در برخی از روستاها هزینه این نمایش ها از جیب دهیاران و با فشار مالی بر آنها تحمیل و اجرا می شود، اظهار داشت: همشهریان ما بارها گفته اند که کارشان در ادارات معطل است چرا که مدیران به جای خدمت رسانی به مردم، در مراسم کلنگ زنی و جلسات نمایشی حضور دارند.

وی همچنین با ابراز تأسف از اینکه این موضوع به رویه ای در سطح استان و کشور تبدیل شده، عنوان کرد: جلسات بی نتیجه و صوری، سفرهای پرهزینه و افتتاح های چندباره و بی ثمر، باعث خستگی مدیران و کاهش بهره وری شده در حالی که کار مردم بر زمین مانده است.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در پایان خطاب به رئیس جمهور تأکید کرد که این چرخه فرساینده باید متوقف و پروژه ها آغاز شود، مردم روند پیشرفت را ببینند و در فضای عمومی اطلاع رسانی شود، خاطرنشان کرد: زمانی که این پروژه ها به بهره برداری رسیدند مردم خودشان نتیجه را می بینند. آنچه مردم می خواهند نتیجه است نه نمایش. اگر پروژه ها به سرانجام برسد مردم خودشان خواهند دید و نیازی به روبان بستن و گرفتن وقت مدیران نیست.

