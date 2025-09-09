خبرگزاری کار ایران
حاجی دلیگانی:

زمان دو هفته‌ای نظارت میدانی به شکلی شود که نمایندگان، یک هفته آن را در مجلس باشند

نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر حاجی دلیگانی گفت: کار نمایندگان زمانی که به حوزه انتخابیه می روند به مراتب سخت تر از زمانی است که در مجلس حضور دارند. نماینده در حوزه انتخابیه از 6 صبح تا 12 شب در راستای رفع مشکلات و گرفتاری موکلان مشغول به کار است اما در مجلس و کمیسیون ها، ضمن حضور در نشست ها، اقدام به نظردهی و قانون گذاری می کنند.

به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۱۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به استناد به ماده ۹۷ و بند ۱۱ ماده ۲۲ گفت: برخی اتفاقات زمانی که مجلس جلسه ندارد و نمایندگان نیز در کمیسیون ها حضور ندارند و در نظارت میدانی در حوزه های انتخابیه هستند و  نمی توانند مسائل ملی را رصد کنند، رخ می دهد که می تواند مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند از این رو پیشنهاد دارم تا زمان دو هفته ای نظارت میدانی  به شکلی تدبیر شود تا نمایندگان، یک هفته آن را در مجلس حاضر باشند.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس ادامه داد: برخی می گویند زمانی که مجلس جلسه علنی ندارد، سر و صدایی نیست اما به وجود آمدن مسائل در زمانی که مجلس جلسه ندارد باعث می شود تا بعدا سر و صدایش درآید، بنابراین باید مجلس الگوی سختکوشی باشد اما کاهش تعداد جلسات موجب شده تا به شکل کلی به نظر برسد که تعداد جلسات در مجلس دوازدهم کمتر است.

علی نیکزاد ثمرین که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: کار نمایندگان زمانی که به حوزه انتخابیه می روند به مراتب سخت تر از زمانی است که در مجلس حضور دارند. نماینده در حوزه انتخابیه از ۶ صبح تا ۱۲ شب در راستای مشکلات و گرفتاری موکلان مشغول به کار است اما اینجا فکر، بررسی و نظردهی می کند و در کمیسیون شرکت می کند.

وی ادامه داد: زمان نظارت میدانی نمایندگان و عدم برگزاری صحن علنی مجلس مطابق قانون است و آن یک هفته برای رسیدگی به مشکلات موکلان در حوزه انتخابیه است از این رو کار در حوزه انتخابیه خیلی سخت تر از مجلس و کمیسیون است.

