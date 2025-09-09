به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی در نشست خبری خود ضمن تبریک هفته وحدت گفت: ما در هفته وحدت به سر می‌بریم؛ هفته‌ای که طبیعتاً همه مسلمانان سال‌هاست آن را به‌عنوان فرصتی برای انسجام میان خود گرامی می‌دارند.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: آنچه به نام وحدت مسلمانان شناخته می‌شود، همواره موجب هراس کشورهای دیگر بوده است. آن‌ها اتفاقاً بلدند چگونه با سوءاستفاده از این موضوع به اهداف خود دست پیدا کنند و متأسفانه در برخی حوزه‌ها نیز موفق بوده‌اند. آنچه امروز در غزه، فلسطین و قدس مشاهده می‌کنیم، ناشی از همین تفرقه‌هایی است که بین مسلمانان وجود دارد.

وی تأکید کرد: اگر جمعیت مسلمانان جهان با توجه به تعداد، ثروت و دارایی‌هایشان با یکدیگر متحد شوند، هرگز شاهد چنین اتفاقاتی در جهان اسلام نخواهیم بود.

مهاجرانی با اشاره به دیدار هیأت دولت با مقام معظم رهبری گفت: روز یکشنبه توفیق دیدار با مقام معظم رهبری حاصل شد.

وی ادامه داد: جمله‌ای که در بالای جلسه نوشته شده بود، حدیثی بسیار زیبا از حضرت علی (ع) بود که می‌فرمایند: «خداوند انجام امور مردم را از تو خواسته و آنان را وسیله آزمایش تو قرار داده است.» امیدوار هستم که برای همه ما مسئولان، این فرصت به گونه‌ای باشد که از آن سربلند بیرون بیاییم.

او افزود: امیدوارم از این آزمایش که در آن قرار گرفته‌ایم، بتوانیم ان‌شاءالله پیروز خارج شویم و شرمنده مردم، شهدا و انقلاب نباشیم.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس‌جمهور و هیأت وزیران فرمودند رسانه‌ها سعی کنند روی نقاط قوت تمرکز داشته باشند. این به معنای نداشتن ضعف نیست؛ کدام کشور است که نقطه ضعف نداشته باشد؟ اما تمرکز باید بر نقاط قوت باشد. قدر دانستن فرصت خدمت به خود ما برمی‌گردد و ما کسانی هستیم که باید از این فرصت استفاده کنیم.

وی گفت: مرحله بعدی کالابرگ ان‌شاءالله چهارشنبه پرداخت خواهد شد.

مهاجرانی در خصوص سفر رئیس‌جمهور به نیویورک گفت: تأکید دکتر پزشکیان بر رساندن صدای مردم ایران به جهان است. برنامه‌ریزی‌ها در حال انجام است و ایشان دیدارهای دوجانبه با سران کشورهای دیگر خواهند داشت. همچنین تصمیم گرفته شده است که رئیس‌جمهور همراه با تیمی از مشاوران لازم در این سفر حضور داشته باشد.

مهاجرانی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا درباره ابهام و گلایه بسیاری از مردم نسبت به دهک‌بندی یارانه‌ها، به‌ویژه کسانی که نمی‌دانند چرا جزو سه دهک آخر قرار گرفته و یارانه دریافت نمی‌کنند، گفت: دولت در همه امور شفافیت دارد. خبرنگار پرسیده بود آیا بهتر نیست دولت چارچوبی شفاف و عددی برای یارانه‌ها تعیین کند؟ مثلاً هر خانوار براساس معیارهایی همچون مالکیت خودرو داخلی یا خارجی، میزان درآمد ماهانه، متراژ یا ارزش ملک و تعداد اعضای خانواده امتیاز بگیرد و اگر امتیاز از حدی مشخص بالاتر رفت، یارانه قطع شود.

سخنگوی دولت توضیح داد: پایگاه رفاه ایرانیان سالی دو بار موضوع دهک‌بندی و صدک‌بندی را بررسی می‌کند. به‌عنوان مثال، ۱۸۰ هزار خانوار از دهک دهم خارج شدند اما یک میلیون و ۴۶۰ هزار نفر هزار خانوار جدید وارد شدند. اگر کسی نسبت به دهک‌بندی‌ها اعتراضی داشته باشد، می‌تواند آن را ثبت کند و این اعتراضات نیز از همان مسیر قابل پیگیری است.

مهاجرانی درباره نکات مطرح‌شده از سوی مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت گفت: در دیدار با مقام معظم رهبری، ایشان فرمودند که اصحاب رسانه سعی کنند روی نقاط قوت تمرکز داشته باشند. ایشان به‌درستی اشاره کردند که این بدان معنا نیست که ما نقطه ضعف نداریم، زیرا کدام کشور است که نقطه ضعف نداشته باشد، اما نباید تمرکز را بر نقاط ضعف گذاشت و بلکه باید تمرکز بر نقاط قوت باشد.

وی با اشاره به این‌که قدردان فرصت خدمت هستیم و ما کسانی هستیم که از این فرصت باید استفاده کنیم، تأکید کرد: غلبه روحیه کار و تلاش بر موقعیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ نه جنگ و نه صلح، بلکه موقعیتی که طبیعتاً دشمن از آن بهره‌مند می‌شود، چرا که ضعف اقتصادی موجب می‌شود معیشت مردم تحت فشار قرار گیرد و این دقیقاً همان چیزی است که دشمنان ما می‌خواهند. تأکید مقام معظم رهبری بر وظیفه دولت در تقویت مؤلفه قدرت و عزم ملی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که ایشان اشاره کردند. همچنین بر انسجام ملی، روحیه، انگیزه و یکپارچگی مردم ایران تأکید داشتند و بیان کردند که فرصت خوبی برای اجماع‌سازی وجود دارد.

سخنگوی دولت افزود: موضوع دیگری که مقام معظم رهبری تذکر دادند، توجه به کالاهای اساسی و مسائل معیشتی مردم بود که با توجه به حساسیت قضیه، نکات درستی را به دولت تذکر دادند. همچنین حمایت از کوچک‌سازی دولت از جمله موضوعاتی بود که امروز نیز در جلسه صبح با دوستان در مجلس مجدداً تأکید شد.

وی اظهار کرد: همچنین توجه به به‌روزرسانی صنعت نفت از دیگر موارد مورد تأکید مقام معظم رهبری بود. ایشان با توجه به اشراف بسیار خوب و تأکید مستمر بر حوزه‌های علم و فناوری، تمرکز دولت را به سمت استفاده از فناوری‌های نوین و جوانانی که توانایی حل مسائل را دارند، معطوف کردند. یکی دیگر از تذکرات ایشان کاهش هزینه‌های دولت بود، حتی در مورد سفرها و اسکان. فرمودند که تا جایی که ممکن است سفرها باید محدود به افرادی باشد که حضورشان الزام است و هر فرد در سفر باید نقش و وظیفه مشخص داشته باشد. همچنین شرایط کشور در اسکان و سایر هزینه‌های مرتبط با سفر باید در نظر گرفته شود. نکته دیگری که مقام معظم رهبری تأکید کردند، پیگیری امور تا حصول نتیجه است. بسیاری اوقات تصمیمات درست اتخاذ می‌شود، اما در بدنه اجرایی به‌درستی اجرا نمی‌شود. به تعبیر ایشان، مغز فرمان می‌دهد ولی سرانگشتان که باید کار کنند ممکن است فرمان را درست دریافت نکنند. بنابراین پیگیری امور و حل مسائل و گره‌گشایی تا رسیدن به نتیجه از موضوعات مهمی است که مورد تأکید قرار گرفت.

سخنگوی دولت با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور بیان کرد: جلسه‌ای امروز صبح ساعت شش و نیم در مجلس با دوستان عزیزمان در قوه مقننه داشتیم و تأکید بر این بود که با توجه به اجماع‌سازی خوبی که وجود دارد، می‌توان مسائل کشور و مردم را با همه چالش‌ها و تحریم‌هایی که سال‌ها سایه افکنده، حل کرد.

وی خاطرنشان کرد: تشخیص اولویت‌ها و تمرکز بر موضوعات زیرساختی و فوریتی هرکدام طبیعتاً به اقتضای خود اهمیت دارد. این موضوع از جمله مواردی است که سال‌هاست مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند و سال‌هاست که سال‌ها با نام تولید و اقتصاد نام‌گذاری شده است. علت این امر این است که جریان کلی کشور به آن سمت سوق پیدا کند. یکی از موضوعاتی که مورد تأکید ایشان بود، توجه به تولید است و در همین جهت نیز فرمودند که در راستای قطع برق و انرژی، باید توجه شود که برق صنایع و تولیدکنندگان تا جایی که مقدور است قطع نشود و جز به ضرورت به این سمت حرکت نشود، زیرا این موضوع به اقتصاد و معیشت مردم آسیب می‌زند، به‌ویژه که بسیاری از کسانی که متضرر می‌شوند، کارگران و بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

سخنگوی دولت در خصوص عدم پرداخت یارانه نان به نانوایی‌ها از زمان جنگ ۱۲روزه و نیز هک شدن بانک سپه و حمله سایبری به آن در طول جنگ و مشکل عدم واریز نان‌های فروخته‌شده به نانوایی‌ها گفت: این حمله سایبری بخشی از یک جنگ چندوجهی و حمله چندجانبه بود که عمدتاً بانک سپه را به دلیل ارتباط آن با نانوایی‌ها هدف قرار دادند تا مردم را دچار نگرانی کنند. اما خوشبختانه با همبستگی مردم و رهبری‌های مقام معظم رهبری این موضوع مدیریت شد. نانوایی‌هایی که حساب خود را در بانک‌های دیگر داشتند، مبلغشان به حسابشان برگشت داده شد و از ۸ تیرماه روند واریز یارانه‌ها آغاز شده است. همچنین تاکنون مشکل حدود ۸۰ هزار نانوایی حل شده است، اما صد واحد نانوایی به دلیل داشتن حساب اشتراکی همچنان با مشکل مواجه هستند.

مهاجرانی افزود: این تعداد ۱۰۰ واحد کمتر از نیم درصد نانوایی‌ها است که هنوز مشکل دارند. در عین حال نان به‌عنوان قوت غالب مردم ایران اهمیت ویژه‌ای دارد و رئیس‌جمهور محترم نیز دغدغه‌مند این موضوع هستند. هدف دولت این است که به جای افزایش قیمت، بخشی از هزینه تمام‌شده نان توسط دولت پرداخت شود تا مردم دچار مشکل نشوند.

وی در خصوص مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی زندانی‌شده در فرانسه، گفت: سفارت ایران چهار نوبت جلسه با مقامات فرانسوی داشته است، ۱۳ جلسه مقامات کنسولی برگزار کرده‌اند. در سه راهکار سیاسی، حقوقی و امنیتی اقداماتی انجام شده است و امیدواریم که هرچه سریع‌تر شاهد آزادی این دختر ایرانی باشیم.

مهاجرانی درباره تغییر ساعت کار ادارات گفت: با توجه به تداوم افزایش دما، ساعات کاری ادارات تا پایان شهریور تغییر نمی‌کند، اما چنانچه مسأله ویژه‌ای پیش نیاید، اول مهرماه به ساعت کاری قبل بازخواهیم گشت.

مهاجرانی با اشاره به برگزاری بیستمین جلسه شورای راهبری اجرای برنامه هفتم توسعه بیان کرد: تنها ۳۰ درصد از هر ۶ برنامه گذشته اجرا شده است و لذا برگزاری جلسه شورای راهبری اجرای برنامه هفتم در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در سال اول، ۱۶۰ آیین‌نامه تحویل دبیرخانه دولت شده که ۱۳۰ آیین‌نامه تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. با توجه به اینکه این موضوع یکی از مسائل پرتکرار در ادبیات رئیس‌جمهور است و تاکنون ۵۰ جلسه در این خصوص برگزار شده، ۲۴۰۰ پروژه آموزشی نیز مصوب شده است که در سال تحصیلی جدید به مرحله اجرا درخواهد آمد.

مهاجرانی درباره رویکرد دولت در خصوص اظهارات برخی جریان‌های خاص در صدا و سیما علیه دولت، گفت: با توجه به نکاتی که مقام معظم رهبری روز گذشته تاکید کردند، خط مشی دولت کاملا مشخص است و هر کسی که می‌خواهد برخلاف فرمایشات حضرت آیت الله خامنه‌ای عمل کند، آگاهانه و یا ناآگاهانه در مسیر تفرقه و شکاف حرکت می‌کند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزد، لذا اگر بخواهم خلاصه بگویم، عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری.

سخنگوی دولت درباره این که وفاق تنها یک سویه از سوی دولت صورت می‌گیرد، گفت: دولت از ابتدا به دنبال سهم دادن به افراد نبوده و نیست، بلکه با وفاق به دنبال حل مسائل انباشته شده در جامعه و کشور هستیم. مسائلی از جمله معیشت مردم، ناترازی سوخت. دولت بر اجماع سازی تاکید دارد و علاقمند است از ظرفیت انسان‌های توانمند، فارغ از اینکه در چه حزب و گروهی هستند، استفاده کند و طبیعتاً بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند به حل مشکلات مردم کمک کند. دولت به دنبال حل مسائل مردم است و اینکه در نهایت مردم احساس کنند که گره‌ای از مشکلاتشان گشوده شده است، نه چیز دیگری.

وی در خصوص برکناری معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اظهار کرد: نادره رضایی شبانه‌روزی و با پیگیری‌های بسیار مؤثری فعالیت می‌کرد و دستاوردهای قابل توجهی نیز در این زمینه کسب کرد. در طول این مدت کوتاه، واقعاً جزو افرادی بود که بسیار مؤثر کار کرد، اما طبیعتاً یکی از اختیارات وزرا این است که مدیران خود را منصوب کنند. مسلماً به اختیار وزیر مربوطه احترام گذاشته می‌شود، اما مطمئن هستیم که ان‌شاءالله دولت و سایر اعضای دولت با تدبیر شایسته‌ای که دارند، از ظرفیت‌های بسیار بالای این بانوی شایسته در بخش‌های دیگر دولت استفاده خواهند کرد. نادره رضایی جزو افرادی است که تأثیرگذاری بالایی دارد. ما قدردان همه زحمات او هستیم و به وی خدا قوت می‌گوییم.

مهاجرانی در خصوص دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به چین و شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، تصریح کرد: ایران در کنار چین و روسیه به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند در این سازمان ایفای نقش می‌کند. کشورهای به اصطلاح جنوب جهانی باید در کنار هم قرار گیرند و کمک کنند تا یک‌جانبه‌گرایی درهم شکسته شود. هدف اصلی اتحادهایی مانند شانگهای، شکستن یک‌جانبه‌گرایی و رسیدن به چندجانبه‌گرایی است و ایران به عنوان یک بازیگر مهم در این حوزه با توجه به ثروت تمدنی بالا و موقعیت ژئوپلیتیکی خاص خود، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.در طول این سفر نیز ۲۴ سند همکاری به امضا رسید. موضع مشترک چین و روسیه در کنار ایران درباره اسنپ بک مورد توجه قرار گرفت، همچنین تصمیم‌های راهبردی در دیدار با سران چین و روسیه و محکومیت تجاوز صهیونیست‌ها به ایران و جنایات در غزه صورت گرفت که این موضوع مورد اجماع کشورهای حاضر در این اجلاس نیز بود.

سخنگوی دولت با ارائه آماری از میزان وام‌های ازدواج و فرزندآوری اعطا شده در دولت چهاردهم، بیان کرد: طبق آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، تاکنون ۲۲۹ هزار فقره به مبلغ ۷۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شده و ۱۹۷ هزار فقره به مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان نیز در واقع به فرزندآوری پرداخت شده است. بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای وام ازدواج پیش‌بینی کرده که ان‌شاءالله این موضوع انجام خواهد شد.

مهاجرانی در خصوص آمادگی دولت برای آغاز سال تحصیلی جدید به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، اظهار کرد: کشور ما در حوزه آموزش، جزو کشورهایی است که رشد قابل توجهی داشته است، پوشش تحصیلی در ایران بسیار بالا و نسبت به سایر کشورهای منطقه، قابل توجه است. البته که نقاط ضعفی نیز وجود دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را انکار کند. در بحث عدالت آموزشی دو محور مهم را دنبال می‌کنیم؛ نخست، فضای فیزیکی مدرسه که متناسب با اقلیم باشد و دوم، کیفیت مناسبی که بتواند محتوا را به دانش‌آموز منتقل و یادگیری مؤثر را ایجاد کند. یادگیری زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر رفتار ایجاد کند. بنابراین، اگر ما درس محیط زیست می‌دهیم ولی همچنان با موضوعی به نام ریختن زباله مواجه هستیم، یعنی یادگیری مؤثر نبوده است. این نکته‌ای است که باید بدانیم، یادگیری یک امر جمعی است و حتی فراتر از صرف مدرسه. برای حل این دو محور، دسترسی بهتر آموزشی و ارتقای کیفیت، بیش از ۵۰ جلسه با حضور رئیس‌جمهور تا کنون برگزار شده است. بیش از ۱۴۰۰ مدرسه به زودی افتتاح خواهد شد و همچنین ساخت بیش از ۷ هزار مدرسه در دستور کار قرار دارد.

مهاجرانی درباره تصمیم ایران درباره پرونده هسته ای و خروج از NPT گفت: همکاری ایران و آژانس در چهارچوب قانون جدید مجلس، در حال مذاکره و پیگیری است، همانطور که آقای دکتر عراقچی اعلام کردند ایران به اورانیوم‌های غنی شده خود دسترسی ندارد.براساس اعلام سازمان انرژی اتمی، در ماه می ۲ مورد از اسنادی که در دسترس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشت از فردو به وین منتقل شد و پس از اعتراض کتبی ایران به آژانس، مجوز این دو بازرس لغو شد. در خصوص خروج از NPT هر یک از قوا نکاتی را پیگیری می‌کنند، اما جمع‌بندی با کلیت نظام است و پس از مشورت‌های لازم هر کاری که لازم باشد انجام خواهد شد.

وی درباره مجوز کاشت خشخاش، اظهار کرد: کاشت خشخاش باتوجه به نیازهای دارویی و دسته ضددردها ریشه در پیش از انقلاب دارد که بعد از انقلاب از این امر استعفا داد و به سمت واردات حرکت کرد. با توجه به تغییرات سیاسی در افغانستان منابع ما به‌سرعت رو به‌ کاهش گذاشت. راهی که وجود داشت یا واردات یا تامین داخلی بود که باتوجه به اینکه امکان کاشت آن وجود دارد و اینکه واردات آن ممکن است باتوجه به تحریم‌ها و برخی سایه‌های سیاسی در این زمینه ما را دچار ناپایداری کند، جمع‌بندی بر تولید داخلی قرار گرفت که با سازوکار نظارتی انجام می‌شود.

