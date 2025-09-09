به گزارش ایلنا، رهبر انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام‌ رمضانی را برای یک دوره دیگر به دبیرکلی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام منصوب کردند.

حجت الاسلام والمسلمین اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در نامه ای خطاب به حضرت آیت الله خامنه‌ای گزارشی از نتیجه رای گیری شورای عالی مجمع درباره افراد پیشنهادی جهت دبیرکلی مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام ارائه کرده بود که با توجه به رای بالای آقای رمضانی، رهبر انقلاب ایشان را به عنوان دبیرکل مجمع منصوب کردند.

