نیکزاد درگذشت نماینده ادوار چهارم و پنجم مجلس را تسلیت گفت

مطلع شدیم که شمشون مقصودپور نماینده محترم مسیحیان آشوری و کلدانی در دوره های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی به رحمت ایزدی پیوستند. مصیبت وارده را به خانواده داغدار و معزز ایشان و هم چنین مسیحیان آشوری و کلدانی تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند مسئلت داریم.