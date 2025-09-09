در صحن مجلس قرائت شد:
نیکزاد درگذشت نماینده ادوار چهارم و پنجم مجلس را تسلیت گفت
نایب رئیس مجلس درگذشت شمشون مقصودپور نماینده ادوار چهارم و پنجم مجلس را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه، 18 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی متن پیام تسلیت به مناسبت درگذشت شمشون مقصودپور نماینده ادوار چهارم و پنجم مجلس را به شرح زیر قرائت کرد.
مطلع شدیم که شمشون مقصودپور نماینده محترم مسیحیان آشوری و کلدانی در دوره های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی به رحمت ایزدی پیوستند. مصیبت وارده را به خانواده داغدار و معزز ایشان و هم چنین مسیحیان آشوری و کلدانی تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند مسئلت داریم.