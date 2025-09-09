موافقت مجلس با بررسی اولویت دار طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی با تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای بررسی اولویت دار طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موافقت کردند.

محمدرضا کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در تشریح دلایل بررسی اولویت دار طرح مذکور گفت: یکی از موارد این طرح بحث بروزرسانی کرایه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری است. در شرایط کنونی رانندگان در مسایل مختلفی مشکل دارند که باید این مسایل را ساماندهی کرد.

وی ادامه داد: مسایلی همچون سوخت، بیمه و نرخ کرایه باید مورد ساماندهی و بروزرسانی قرار بگیرد که این مسئله از مطالبات رانندگان است.

مهدی طغیانی در مخالفت با تقاضای بررسی اولویت دار طرح مذکور، گفت: ما در مورد حل مسائل رانندگان باید منصفانه‌تر و واقعی‌تر ورود کنیم ضمن اینکه در شرایط کنونی مشکل حمل و نقل جاده‌ای این است که ناوگان ما بیشتر از بار شده است و عمده رفت و آمد ناوگان یک سر بار است و گردش ناوگان در کشور حداقل ممکن است یعنی سالانه ۵۰ هزار کیلومتر و این در حالی است که در دنیا ۲۰۰ هزار کیلومتر است بعد کل پولی که در بار پخش می‌شود برای ۵۰ هزار کیلومتر به بارنامه تبدیل می‌شود یعنی به جای حل مسئله در این زمینه دلالی می‌کنند بعد قرار است ۲.۵ درصد به بارنامه بابت آن هم اضافه کنیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه فقط ۵۰ درصد پول بارنامه به راننده می‌رسد و ۵۰ درصد بقیه نصیب شرکت حمل و نقل و سایر واسطه‌ها می‌شود و ما به جای اینکه مسئله را واقعی حل کنیم ۲.۵ درصد هم روی بارنامه می‌گذاریم که در این شرایط هزینه بارنامه حمل و نقل اقتصادی نیست و به رانندگان هزینه تحمیل می‌کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کمیسیون عمران مجلس باید مسئله دلالی بار را حل کند چرا که دلال جیب راننده را غارت می‌کند سپس ۲.۵ درصد به بارنامه اضافه می‌کنیم.

ولی الله بیاتی در موافقت با تقاضای بررسی اولویت دار این طرح، افزود: هم اکنون شرایط حمل و نقل و مسافربری کشور سخت است چرا که ۶۰۰ هزار راننده کار مهم حمل و نقل را انجام می‌دهند که از بین آن‌ها ۲۰۰ هزار نفر فاقد بیمه هستند و این در حالی است که در شرایط سرما و گرما به صورت شبانه روزی خدمت می‌کنند اما از حداقل امکانات هم برخوردار نیستند بنابراین انگیزه‌ای برای فعالیت ندارند.

نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ۵۰ هزار خودرو جاده‌ای فرسوده هستند که جان مردم را به خطر انداخته‌اند بنابراین ما باید برای نوسازی ناوگان حمل و نقل اقدام کنیم.

وی تاکید کرد: ما باید در ارائه خدمات در این حوزه عدالت داشته باشیم چرا که این قشر مظلوم برای تامین سوخت با مشکل مواجه هستند و این در حالی است که به دلیل فرسوده بودن خودروهایشان باید سوخت بیشتری تامین کنند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: کرایه دریافتی رانندگان با زحماتشان همخوانی ندارد بنابراین لازم است هم از پوشش بیمه هم تامین سوخت و هم تعیین کرایه‌ای معقول برای آن‌ها ورود کنیم.