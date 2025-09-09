جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با رئیسجمهور و اعضای هیات دولت
سخنگوی هیات رئیسه مجلس توضیحاتی درباره جلسه غیرعلنی مجلس با رئیسجمهور و اعضای هیات دولت ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود با اشاره به نشست غیرعلنی مجلس با رئیسجمهور و اعضای هیات دولت گفت: در راستای پاسخگویی به سوالات و تعامل با اصحاب رسانه و مجلس این نشستها برنامهریزی شده است و کمک میکند تا ما از فعالان حوزه خبر و کسانی که در ارتباط با افکار عمومی هستند بتوانیم دریافت بهتری داشته باشیم.
وی ادامه داد: ما رسانهها را مشاورین خوبی برای خودمان در مجموعه مجلس شورای اسلامی میدانیم. از همین رو طی نشستی که با سایر سخنگوهای کمیسیونهای مختلف مجلس داشتیم مقرر شد تا به صورت دورهای با اصحاب خبر و صاحب نظران و فعالان حوزه رسانهای نشستهایی برگزار شود.
گودرزی با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح امروز با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت گفت: در جلسهای که امروز به صورت غیرعلنی با حضور رئیسجمهور معاونین و وزرای ایشان برگزار شد، با حضور رئیس محترم مجلس و نمایندگان بر حل مسائل و مشکلات مردم تاکید شد.
وی ادامه داد: مقرر شد تلاش مجلس و دولت این باشد که با بودجهریزی عملیاتی و با کوچکسازی دولت و افزایش بهرهوری و تلاش برای همترازی بین منابع و مصارف و جلوگیری از هزینههای زائد و هرگونه اسراف بتوانیم به حل مسائل مردم کمک کنیم.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه در بودجهها محدودیت داریم ما در پروژههایمان باید اولویتبندی کنیم از همین رو تاکید دولت بر اولویتبندی پروژهها بود و تأکید مجلس و آقای قالیباف و روسای کمیسیونها و شش تن از نمایندگان که نکاتی را بیان داشتند این بود که ما باید با توجه به این همه منابعی که در کشور داریم به دنبال خلق ثروت باشیم و به جای بازتوزیع منابع برای خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده که بسترش هم در قوانین پیشبینی شده است، تلاش کنیم.
وی تصریح کرد: همچنین تأکید مجلس شورای اسلامی بر اجرای کامل برنامه هفتم و اصلاح قانون تامین مالی و تولید است که در دستور کار کمیسیون جهش تولید است و به زودی به صحن مجلس شورای اسلامی خواهد آمد. قانون حمایت از تامین مالی تولید و زیرساخت میتواند کمک موثری به دولت برای رفع بخشی از مشکلات موجود داشته باشد.
گودرزی تصریح کرد: با توجه به اینکه فصل بودجهریزی هم نزدیک است و اصلاحیهای که مجلس در بحث آییننامه داخلی در خصوص نحوه بودجهریزی برای سال آینده داشت، انشالله آثار این نشست در بودجه 1405 خودش را نشان خواهد داد.
وی ادامه داد: نکته پایانی هم تاکید بر حل مسائلی از جمله بحث معیشت، بحث مسکن و در واقع توجه به مسائل اقتصادی مردم توسط مجلس و دولت بود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: در این نشست همه تاکید داشتند که در مقابل دشمنان این ملت و این سرزمین ما باید مبتنی بر عزت و اقتدار با دشمنان مواجه شویم و نباید به گونهای صحبت شود که روایت ناقصی به گوش بدخواهان این ملت برسد و باید با نگاه به نقاط قوت ظرفیتها و فرصتهایی که در کشور هست، با دشمنان مواجه شویم و نمایندگان مردم بر این موضوع تاکید داشتند.
وی تاکید کرد: در مجموع نشست غیرعلنی امروز مجلس با رئیسجمهور و اعضای هیات دولت نشست خوب و ارزشمندی ارزیابی می شود.