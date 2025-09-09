خیلی امیدوار نیستم که تندروها پیام تمجید رهبری از دولت را دریافت کرده باشند

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی فعال سیاسی اصولگرا و نماینده سابق مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به دیدار رهبری و اعضای هیات دولت در روزهای اخیر گفت: رهبری به دلیل وسعت منابع اطلاعاتی که در اختیار دارند، در جریان نظرات گروه‌ها چه در داخل و چه در خارج هستند. فکر می‌کنم تمجید و تعریف ایشان از دولت، به نوعی مهر تأییدی بر عملکرد مثبت دولت به شمار می‌آید. البته، نسبت به اینکه برخی از تندروها به ویژه این تندروهای مجلس این پیام را دریافت کرده باشند، خیلی امیدوارم نیستم.

وی ادامه داد: توصیه‌های رهبری به نظر می‌رسد نیازمند شرایط و حال کنونی جامعه بود. برخی از این توصیه‌ها ممکن است تلخ باشند، اما باید توجه داشت که پزشکان نیز گاهی داروهای تلخی تجویز می‌کنند تا بیمار زودتر بهبود یابد. این توصیه‌ها اگرچه تلخ بود و شاید دوست نداشتند مردم بشنوند اما واجب و ضروری هستند، به ویژه در زمینه امنیت غذایی و تأمین معیشت مردم، زیرا ما با یک دشمن بسیار دیوانه و خونخوار مواجه هستیم.

این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: با توجه به اینکه دشمن ما واقعاً دیوانه است، نباید از این موضوع ساده عبور کنیم و باید همواره هوشیار باشیم چراکه این دشمن، دشمن ساده‌ای نیست و قطعا برای کشور ایران برنامه دارد بنابراین اینکه ما بی‌برنامه باشیم، پذیرفته نیست.

جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به رضایت رهبری از مسئله وفاق گفت: آقای پزشکیان با وجود تلخکامی‌ها و کم‌لطفی‌ها، گذشت و مردانگی کرده و بسیاری از این‌ها را در پوشش خود قرار داده است. امیدواریم که افرادی که آقای پزشکیان آن‌ها را در مسند کار نگه داشته‌اند هم به رئیس‌جمهور نامردی نکنند و کارها را هماهنگ با رویکرد آقای پزشکیان پیش ببرند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایشان درباره تذکر رهبری درباره‌عدم پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و پرهیز از روایت ضعف و ناتوانی گفت: متاسفانه دیدیم که برخی از این نمایندگان در مجلس درباره رابطه با سفر مصر فریاد می‌کشیدند، این‌ها متوجه نمی‌شوند که اندازه خودشان کجاست. این نمایندگان حوزه و بخش خودشان که از آنجا رای گرفته‌اند را هم نمی‌توانند مدیریت کنند. البته این را باید بدانیم که در شرایط جنگی، نباید از ضعف صحبت کرد و باید به مردم امید داد. شهادت فرماندهان ما یک ضربه روحی سنگین بود، اما باید خود را جمع کنیم و از حواشی پرهیز کنیم.

این نماینده سابق مجلس گفت: می‌گویند می‌خواهند رئیس‌جمهور را استیضاح کنند و رئیس جمهور فاقد جایگاه سیاسی است و بعد هم می‌گویند ما ضبط صوت نیستیم. چه کسی خواسته است که شما ضبط صوت باشید؟ اگر فردی به حرف پدرش گوش می‌دهد، می‌شود ضبط صوت؟ شما وظیفه دارید به حرف پدر معنوی جامعه گوش بدهید که البته قانون هم در این باره آمده و با صراحت بیشتر به آن تاکید دارد. بنابراین در نهایت، بنده بعید می‌دانم که برخی از نمایندگان که حداقلی هستند اما صدای حداکثری دارند، بتوانند همراهی لازم را با آقای رئیس‌جمهور و حتی اطاعت‌پذیری از رهبری داشته باشند.

جعفرزاده ایمن‌آبادی در پاسخ به این سوال که اجماع‌سازی که رهبری هم به آن اشاره کرده‌اند، به نظر شما چقدر می‌تواند در این شرایط موثر باشد، گفت: ما راه دیگری نداریم هر چیزی که عامل افتراق، تفرق و تفرقه بین مردم، احزاب، جناح‌ها و گروه‌ها باشد مردود است. یک عده خودبین و تمامیت خواه هستند و فقط می‌خواهند خودشان باشند. این مملکتی است که خود شما ساخته‌اید حداقل اجازه دهید با مشارکت سایر اقشار، اقوام و سلایق مختلف در کنار هم جمع شوند همه دوست دارند به کشور کمک کنند و اگر کمی این چتر گسترش پیدا کند مشکلات حل می‌شود.

