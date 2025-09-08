در این گفت‌وگوی تلفنی دو طرف ضمن بررسی تحولات منطقه به‌ویژه اوضاع فلسطین اشغالی و ادامه نسل‌کشی در غزه، بر ضرورت اقدام عاجل جامعه جهانی برای توقف نسل‌کشی، کمک به مردم مظلوم فلسطین و محاکمه و مجازات سران جنایتکار رژیم صهیونیستی تاکید کردند.