به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعباس عراقچی در حاشیه جشنواره موسیقی اقوام مختلف گفت: جنایتی در حق مردم فلسطین در حال وقوع است، در حق مردم غزه یک نسلکشی تمامعیار در حال انجام میباشد و مدعیان حقوق بشر همگی خاموش هستند. این وضعیت، حمایت و توجه بیشتری را میطلبد و هیچ زمان شاید بیشتر از اکنون، نیاز به وحدت جهان اسلام احساس نمیشود.