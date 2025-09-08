خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عراقچی:

هیچ زمان بیشتر از امروز نیاز به وحدت جهان اسلام احساس نمی‌شود

هیچ زمان بیشتر از امروز نیاز به وحدت جهان اسلام احساس نمی‌شود
کد خبر : 1683647
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه گفت: در حق مردم غزه یک نسل‌کشی تمام‌عیار در حال انجام می‌باشد و مدعیان حقوق بشر همگی خاموش هستند. این وضعیت، حمایت و توجه بیشتری را می‌طلبد و هیچ زمان شاید بیشتر از اکنون، نیاز به وحدت جهان اسلام احساس نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدعباس عراقچی  در حاشیه جشنواره موسیقی اقوام مختلف  گفت:  جنایتی در حق مردم فلسطین در حال وقوع است، در حق مردم غزه یک نسل‌کشی تمام‌عیار در حال انجام می‌باشد و مدعیان حقوق بشر همگی خاموش هستند. این وضعیت، حمایت و توجه بیشتری را می‌طلبد و هیچ زمان شاید بیشتر از اکنون، نیاز به وحدت جهان اسلام احساس نمی‌شود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی