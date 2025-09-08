خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی عراقچی با همتای مصری خود

گفت‌وگوی عراقچی با همتای مصری خود
کد خبر : 1683641
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه ایران و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی راجع به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر در تماس تلفنی راجع به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند.

در این گفت‌وگو طرفین ضمن مرور تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه ادامه نسل‌کشی در غزه و توسعه‌طلبی رژیم صهیونیستی از جمله از طریق کشتار و کوچاندن اجباری مردم غزه، بر ضرورت اقدام جدی کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای توقف نسل‌کشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران تاکید کردند.

در این تماس همچنین موضوع هسته‌ای ایران و اهمیت احترام به حقوق همه کشورهای عضو معاهده منع اشاعه برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تاکید شد که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت روشنی برای پیشبرد دیپلماسی و جلوگیری از پیچیده‌ترشدن موضوع هسته‌ای ایران بر عهده دارند.

 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی