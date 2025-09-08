به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در جشنواره رحمت للعالمین، گرامیداشت هزار و پانصدمین سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) گفت:‌ به یکایک شما خیر مقدم عرض می کنم و مقدم شما را در مراسم امشب که به مناسبت ۱۵۰۰مین سالروز میلاد پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برگزار می‌شود گرامی می‌دارم.

وی ادامه داد:‌ امشب با قلبی سرشار از عشق و احترام گرد هم آمده‌ایم تا میلاد پیامبر رحمت للعالمین را گرامی بداریم. این بزرگداشت، نه فقط یک مناسبت تاریخی، بلکه فرصتی است برای اندیشیدن به پیام جاودانه‌ای که رسول خدا برای بشریت به ارمغان آورد؛ پیام مهربانی، صلح، دوستی و انسانیت.

عراقچی تاکید کرد: بزرگداشت سال ۱۴۴۷ هجری قمری به عنوان سال گرامی‌داشت هزار و پانصدمین زادروز پیامبر عظیم‌الشأن اسلام، به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در ماه ژوئن امسال در اجلاس وزرای سازمان همکاری اسلامی در استانبول به تصویب رسید. این مناسبت، وجه مشترک و مبنای اتحاد مسلمانان جهان را، با تکیه بر محبت و عشق به پیامبر رحمت به نمایش می‌گذارد. پیامبر گرامی اسلام، که به تعبیر قرآن «اسوه حسنه» و «رحمت للعالمین» است، همواره بر مکارم اخلاق، محبت به نوع بشر، عدالت، گذشت و همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید داشت. همچنین، قرآن، کتاب آسمانی نازل‌شده بر پیامبر اکرم، دعوتی است به اتحاد حول اشتراکات ادیان الهی و مودت میان انسان‌ها.

وی با بیان اینکه هنگامی که سخن از همبستگی مسلمانان حول محور پیامبر اکرم به میان می‌آید، نمی‌توانیم از مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و غزه غافل بمانیم و اهتمامی برای نجات آنان نداشته باشیم، گفت: مردمی که اکنون آماج جنایات و تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند و در برابر دیدگان جهانیان، قربانی نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی رژیم اسرائیل شده‌اند.

عراقچی خاطرنشان کرد:‌ پیامبر اکرم در کلام نورانی خود که منبعث از کلام وحی است، کسی را که اهتمامی به امور مسلمانان نداشته باشد و صدای مظلومی را بشنود و به کمک او نشتابد، مسلمان نمی‌داند. او ما را به دفاع از مظلوم و مقابله با ستم فراخوانده است. امروز آموزه‌های پیامبر رحمت ما را فرامی‌خواند که یار و صدای مظلومان باشیم، دشمن ظالمان و متجاوزان، و در برابر ستم سکوت نکنیم.

