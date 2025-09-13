مقتدایی در گفتوگو با ایلنا:
با تمام توان دنبال دور کردن سایه جنگ از سر کشور هستیم
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اکنون ما به دنبال دور کردن سایه جنگ از کشور با تجهیز همه توان خودمان هستیم، اما اگر لازم باشد از همه ابزارهای خود استفاده خواهیم کرد.تهدید دشمن را با تهدید، حرکت دشمن را با حرکت مضاعف و اقدام خصمانه دشمن را با گرفتن گلوی دشمن پیگیری خواهیم کرد
عباس مقتدایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه مسئولان اجرایی کشور باید در عین اقتدار چه اقداماتی را برای دور کردن سایه جنگ از سر کشور انجام دهند، گفت: با تمام توان به دنبال دور کردن سایه جنگ از کشور هستیم، جنگ دوازده روزه نشان داد نه مجامع بینالمللی و نه سازمان ملل متحد و زیر مجموعههای آن از جمله سازمان بینالمللی آژانس اتمی توان اجرای وظایف خود را ندارند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای خاطرنشان کرد: آژانس بینالمللی انرژی اتمی موظف بود در برابر حمله به جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان دهد، اما هیچ واکنش مفیدی در این جهت از خود بروز نداد. در صورتی که سازمان ملل متحد در بالاترین سطح میبایست جلوی جنگ را میگرفت ولی عملا واکنشی نشان نداد و در این امر ناتوان بود.به همین جهت است ما در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به همه کسانی که در امور سیاست خارجی فعال هستند از جمله وزارت خارجه تاکید کردیم، باید در ابعاد سیاسی، حقوقی، بینالمللی و دیپلماتیک برای تامین منافع ملت ایران برنامه داشته باشند. همچنین به مجموعههای نظامی و آنچه که در حوزه دفاعی داریم تاکید میشود که باید بالاترین آمادگی دفاعی وجود داشته باشد.
وی افزود:ما در ساعتها و روزهای آینده طرح ها و موضوعات مرتبط با تقویت بنیه دفاعی کشور و حد بالاتری از بودجه برای رسیدگی به نیروهای نظامی و امنیتی را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور مسئولان مربوطه از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیری میکنیم. در عین حال تاکید میکنیم راه ارتباط با جهان، حضور فعال در عرصه دیپلماسی است و باید با جدیت دنبال شود محور آن هم باید تامین منافع ملت ایران باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران یک بُعدی نیست ما در چند بُعد میتوانیم از منافع ملت ایران حفاظت و حراست کنیم و از داشتهها و داراییهای خود بهره بگیریم. اکنون آبهای خلیجفارس، دریایی عمان و اقیانوس هند از یک سو و قلمرو سرزمینی ما که پانزده کشور همسایه دارد از سوی دیگر و همچنین حضور ایران در پیمان های منطقهای نظیر شانگهای و بریکس از جانب دیگر میتواند داشتههای ما در مقابل فشار بیرونی باشد و بیش از پیش به رخ کشیده شود.
وی درباره بیم جامعه از جنگی دوباره در کشور، بیان کرد: اکنون ما به دنبال دور کردن سایه جنگ از کشور با تجهیز همه توان خودمان هستیم، این توان اعم از آن است که به دولتهای اروپایی هشدار دهیم که بدون توجه به دیدگاههای ایران روی آسایش و آرامش را در منطقه آسیا و غیرآسیا نخواهند دید. آنها نمیتوانند با معیارهای دوگانه از یک سو به ما فشار وارد کنند و از سوی دیگر توقع داشته باشند هیچ فشاری بر آنها از سوی ما بر آنها وارد نشود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما اکنون به دنبال تامین منافع ملت ایران هستیم. بال دفاع و بال دیپلماسی همزمان فعالیت میکنند با توجه به این که ما تکیه به خود در توان نظامی و دفاعی داریم بنابراین اگر لازم باشد از همه ابزارهای خود استفاده خواهیم کرد و تهدید دشمن را با تهدید، حرکت دشمن را با حرکت مضاعف و اقدام خصمانه دشمن را با گرفتن گلوی دشمن پیگیری خواهیم کرد.