علمای اسلام باید با هوشیاری اختلاف و افتراق را درمیان مسلمانان راه ندهند

«بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلاة علی نبیه رحمة للخلق أجمعین و علی آله الطاهرین و أصحابه المنتجبین

الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلال الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصْرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

در آغاز سخن لازم است میلاد پرخیر و برکت رحمه للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله را به همۀ مسلمانان و به خصوص شما میهمانان عزیز تبریک و تهنیت عرض نمایم و هم چنین از همه برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در این همایش مهم و بزرگ تشکر و قدردانی نمایم و امیدوارم این همایش گامی موثر در همگرایی و تقارب و اتحاد مسلمانان بردارد.

خداوند متعال در این آیه شریفه نخست به وظایف مهم پیامبر اشاره و در ادامه پیروان او را توصیف نموده است پیروانی که با ایمان به خداوند او را یاری نموده و با تبعیت از نوری که همراه اوست به رستگاری دست می یابند.

آن اوصاف همان نکاتی است که امت اسلام باید سرلوحه زندگی خویش قرار دهند که اگر بر حول این محور جمع شوند و ایمان خویش را تقویت نموده و با هرچه در توان دارند پیامبر را یاری دهند و دین اسلام و قرآن کریم را الگوی زندگی خویش بدانند. دلهای آنان به یکدیگر نزدیک خواهد شد.

همه شما عزیزان میدانید که راه حل مشکلات جهان اسلام وحدت بر محور مشترکات است هر چند در برخی مسائل میان فرق اسلامی تفاوتهایی وجود دارد اما تاکید بر اصول و پایبندی به اهداف واحد سدی محکم در برابر توطئه های تفرقه انگیز است و علمای اسلام باید با هوشیاری اجازه اختلاف و افتراق در میان مسلمانان را ندهند. امروز بیش از هر زمان دیگری امت اسلامی نیازمند بازگشت به اصل اصیل و حیاتی وحدت دارد؛ «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ».

بیش از دو سال از حمله به یکی از مهمترین مرزهای دنیای اسلام یعنی بیت المقدس و به خاک و خون کشیدن برادران و خواهران مسلمان ما در غزه امتحان دشواری برای جهان اسلام و خصوصا علمای آن پدید آورده است.

گرسنگی، تشنگی و محاصره سرتاسر این منطقه را در بر گرفته است و هر روز در مقابل چشمان ما و بلکه همۀ دنیا کودکان بی هوش و مادران بی رمق تر میشوند و وحشیگری و درنده گی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد اینجا دیگر نه تنها بحث یک ملت مظلوم که معیار آزمایش وجدان بشریت مطرح است.

وظیفه بسیار مهم شما عزیزان در این کنفرانس این است که فقط به سخن گفتن از وحدت بسنده نکنید بلکه راهکارهای عملی و پایدار برای تحقق آن ارائه نمایید از جمله تقویت همکاریهای فرهنگی و علمی ایجاد جبهه رسانه ای مشترک علیه جنگ روانی دشمن حمایت واقعی از ملت فلسطین و مقابله با طرحهای تجزیه طلبانه استکبار.

ینجانب امیدوارم که این همایش در تحقق هرچه بیشتر وحدت میان امت اسلامی و در یک کلمه اعتلای اسلام و مسلمین گام های مفیدی بردارد؛ وَلَیَنْصُرَنَّ الله مَنْ یَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ».

