افتتاح و بهره برداری از باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال

رئیس جمهور طی مراسمی باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال را افتتاح کرد.

به گزارش ایلنا، مراسم افتتاح و بهره برداری رسمی از باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان برگزار شد.

این بخش از آزادراه، از محدوده دوآب شهرستانک تا دهانه جنوبی تونل البرز امتداد یافته و مشتمل بر ۱۶ رشته تونل و گالری به طول ۱۱.۷ کیلومتر و ۱۲ دستگاه پل به طول ۱.۳۵ کیلومتر است که در مجموع ۷۵ درصد از کل مسیر را تشکیل می‌دهد.

باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال با اجرای زیرساخت‌هایی از جمله داکت بانک تأسیسات و پیاده‌رو به طول ۲۸ کیلومتر، نصب ۷۸ کیلومتر سینی کابل و ساپورت، ۳۵۰ کیلومتر کابل‌کشی و ۱۲ کیلومتر لوله آتش‌نشانی از لحاظ فنی و اجرایی از پروژه‌های شاخص عمرانی کشور به شمار می‌رود.

از دیگر امکانات این مسیر می‌توان به نصب ۱۵۵ دستگاه دوربین نظارت تصویری و حفاظتی، ۸۰ دستگاه جت فن تهویه هوا، ۶۸۰۰ دستگاه پرژکتور تونلی و پیاده‌سازی کامل سامانه‌های روشنایی، تهویه، اطلاع‌رسانی و مرکز کنترل و نظارت تصویری اشاره کرد.

بر اساس مطالعات انجام شده با بهره‌برداری از این باند، سرعت سیر وسایل نقلیه به ۷۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید و سالانه حدود ۷.۵ میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد شد.

پروژه ساخت باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران - شمال علاوه بر نقش مهم در کاهش زمان سفر، کاهش تصادفات جاده‌ای و استهلاک خودروها، زمینه اشتغال‌زایی مستقیم برای بیش از ۲۵۰۰ نفر را نیز فراهم کرده است.

