قالیباف نایب قهرمانی تیم ملی ووشو ایران را تبریک گفت
محمدباقر قالیباف در پیامی کسب مقام نایبقهرمانی تیم ملی ووشو ایران در رقابتهای جهانی برزیل را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
«بسماللهالرحمنالرحیم
کسب مقام نائبقهرمانی ووشوکاران کشورمان، شامل کاروان آقایان و بانوان در رقابتهای جهانی برزیل که با ۱۰ مدال رنگارنگ و درخشان و تاریخسازی همراه بود، موجب خوشحالی گردید.
افتخارآفرینی ارزشمند این قهرمانان که در مصاف و رویارویی با حریفان پرقدرت رشتههای این ورزش و پس از ۶ سال وقفه و بازگشتی پرفروغ بدست آمد، جلوهای مسرتبخش از توانمندی و شجاعت مردان و زنان این سرزمین همراه با اهتزاز پرچم مقدس ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.
با عرض تبریک و شادباش به ورزشکاران، مربیان، سایر اعضای کاروان اعزامی به این رقابتها، خانوادههای آنان و ملت قدرشناس ایران، برای تمامی جوانان و قهرمانان عزیزمان موفقیت و سربلندی در عرصههای جهانی را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی»