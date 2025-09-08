خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قالیباف نایب‌ قهرمانی تیم ملی ووشو ایران را تبریک گفت

قالیباف نایب‌ قهرمانی تیم ملی ووشو ایران را تبریک گفت
کد خبر : 1683543
لینک کوتاه کپی شد.

محمدباقر قالیباف در پیامی کسب مقام نایب‌قهرمانی تیم ملی ووشو ایران در رقابت‌های جهانی برزیل را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا، متن پیام محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی به شرح زیر است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

کسب مقام نائب‌قهرمانی ووشوکاران کشورمان، شامل کاروان آقایان و بانوان در رقابت‌های جهانی برزیل که با ۱۰ مدال رنگارنگ و درخشان و تاریخ‌سازی همراه بود، موجب خوشحالی گردید.

افتخارآفرینی ارزشمند این قهرمانان که در مصاف و رویارویی با حریفان پرقدرت رشته‌های این ورزش و پس از ۶ سال وقفه و بازگشتی پرفروغ بدست آمد، جلوه‌ای مسرت‌بخش از توانمندی و شجاعت مردان و زنان این سرزمین همراه با اهتزاز پرچم مقدس ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

با عرض تبریک و شادباش به ورزشکاران، مربیان، سایر اعضای کاروان اعزامی به این رقابت‌ها، خانواده‌های آنان و ملت قدرشناس ایران، برای تمامی جوانان و قهرمانان عزیزمان موفقیت و سربلندی در عرصه‌های جهانی را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی