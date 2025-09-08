قالیباف نایب‌ قهرمانی تیم ملی ووشو ایران را تبریک گفت

به گزارش ایلنا، متن پیام محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی به شرح زیر است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

کسب مقام نائب‌قهرمانی ووشوکاران کشورمان، شامل کاروان آقایان و بانوان در رقابت‌های جهانی برزیل که با ۱۰ مدال رنگارنگ و درخشان و تاریخ‌سازی همراه بود، موجب خوشحالی گردید.

افتخارآفرینی ارزشمند این قهرمانان که در مصاف و رویارویی با حریفان پرقدرت رشته‌های این ورزش و پس از ۶ سال وقفه و بازگشتی پرفروغ بدست آمد، جلوه‌ای مسرت‌بخش از توانمندی و شجاعت مردان و زنان این سرزمین همراه با اهتزاز پرچم مقدس ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

با عرض تبریک و شادباش به ورزشکاران، مربیان، سایر اعضای کاروان اعزامی به این رقابت‌ها، خانواده‌های آنان و ملت قدرشناس ایران، برای تمامی جوانان و قهرمانان عزیزمان موفقیت و سربلندی در عرصه‌های جهانی را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمدباقر قالیباف

رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی»

انتهای پیام/