پیام تبریک پزشکیان به مناسبت سالگرد استقلال تاجیکستان
رئیس جمهور در پیامی فرارسیدن سی و چهارمین سالگرد استقلال کشور دوست و برادر، جمهوری تاجیکستان را صمیمانه به رئیس جمهور این کشور تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی با تبریک فرارسیدن سالگرد استقلال تاجیکستان به آقای «امامعلی رحمان» رئیس جمهور این کشور تصریح کرد: روابط برادرانه، فرهنگی و تاریخی دو ملت ایران و تاجیکستان پشتوانهای ارزشمند برای همکاریهای گستردهتر در عرصههای مختلف است. اطمینان دارم در پرتو اراده مشترک دو کشور، مناسبات دوستانه در مسیر توسعه و تعمیق روزافزون قرار خواهد گرفت و بیش از پیش شاهد گسترش روابط فیمابین در راستای منافع متقابل خواهیم بود.