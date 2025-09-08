بازنشستگی اساتید دانشگاه فرهنگیان مورد توجه مسئولان قرار بگیرد

به گزارش ایلنا، مجید دوستعلی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک میلاد عظیم وشان اسلام و امام صادق (ع) و هفته دولت و پاسداشت یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور گفت: از بیانات حکیمانه رهبر عزیزمان در روز گذشته تشکر می‌کنم. دولت باید قدردان حمایت‌های رهبر عزیزمان باشد و با همه وجود، توان خود را برای انجام توصیه‌های معظم له به کار ببرند، این حمایت باید برای ما مسئولیت آفرین باشد. در حوزه معیشت مردم که مهم‌ترین مسئله آنان است در بحث انضباط و مدیریت بازار، ذخایر کالاهای اساسی، روای قدرت و قوت بودن، نه روای ضعف بودن، در غلبه روحیه تلاش و کار در فضای صلح که امیدواریم مورد توجه قرار بگیرد.

وی در تذکری به وزیر راه و شهرسازی در باره زیرساخت‌های جاده‌های ریلی کرمان افزود: مردم کرمان می‌گویند ما برای رفتن به مشهد مقدس جاده و ریل مناسبی نداریم. بلیت هواپیما هم گران است، چه باید بکنیم؟ باید جواب مردم را داد؟

این نماینده مردم در تذکری به وزیر تعاون، رفاه و امور اجتماعی گفت: واقعاً برای مشکلات مربوط به بازنشستگان فولاد و کارگران ذغال سنگ که به طور مستمر ایجاد می‌شود چه فکری کرده‌اید؟ بارها این موضوع تذکر داده شده است. همچنین جناب آقای حیدری در رابطه با صندوق بازنشستگی کاهش سود ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۳ چه توجیهی دارید؟

وی ادامه داد: بدهی پتروشیمی مسجدسلیمان که به ۶۰ درصد می‌رسد از ۵ همت به ۸ همت افزایش یافته است، چه توجیهی در این راستا دارید؟ بهتر از در مورد این موضوع فکری بکنید.

دوستعلی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش در خصوص ساماندهی نیروهای انسانی اظهار داشت: جناب آقای کاظمی ساماندهی نیروهای آموزش و پرورش به کجا رسید؟

وی در ادامه در تذکری به کارکنان شوراهای حل اختلاف و ساماندهی ایشان و همچنین در تذکری به وزیر فرهنگ و ارشاد در رابطه با قامت هنری ایشان، خاطرنشان کرد: چقدر باید برای نظام هزینه درست کنید.

این نماینده مردم در مجلس در تذکری دیگر در خصوص بازنشستگی تعدادی از اساتید دانشگاه فرهنگیان خاطرنشان کرد: بر اساس قولی که دادند این گروه از اساتید تا ۳۶ سال باید خدمت‌رسانی کنند. چه علتی دارد که می‌خواهند آن‌ها را بازنشسته کنند؟

