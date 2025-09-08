خبرگزاری کار ایران
افزایش قیمت مرغ را نمی‌توان با کالا برگ تامین کنیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بذر افزایش قیمت را ما در بودجه ۱۴۰۴ کاشتیم که در حال حاضر شاهد آن هستیم. کود شیمیایی نزدیک به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. امسال نیز قیمت مرغ افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت مرغ را نمی‌توان با کالا برگ تامین کنیم.

به گزارش ایلنا، حسین صمصامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود گفت: بذر افزایش قیمت را ما در بودجه ۱۴۰۴ کاشتیم که در حال حاضر شاهد آن هستیم. کود شیمیایی نزدیک به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. امسال نیز قیمت مرغ افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت مرغ را نمی‌توان با کالا برگ تامین کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تجهیزات پزشکی افزایش پیدا کرده و کالاهای اساسی گران شده است. ما هرساله در بودجه تورم می‌کاریم بعد از این که تورم ایجاد شد، تذکر می‌دهیم که چرا تورم وجود دارد.

وی افزود: ما در بودجه تورم درست می‌کنیم. از نمایندگان درخواست دارم برای بودجه ۱۴۰۵ حواسشان باشد تا بند بند بودجه‌ها را با دقت رای داده و مراقبت کنیم که بودجه سال بعد تورمی نشود.

