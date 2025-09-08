به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی کیا در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه قانون مجلس درخصوص مسئله هسته‌ای زیر پا گذاشته شده است، گفت: وزارت خارجه امروز در حال توافق ترکمنچای دیگری است از این رو باید از حقوق ملت دفاع کرده و اجازه ندهید ترکمنچای دیگری بر ملت تحمیل شود و آن‌هایی که برجام را امضا کردند، امروز بار دیگر برجام دیگر و آن هم نکبت بارتر از قبل را بر ملت تحمیل کنند.

نماینده مردم سنقر در مجلس با تأکید بر اینکه مجلس از حق ملت نخواهد گذشت، ادامه داد: وزارت خارجه و شخص آقای عراقچی بداند که اگر پا را از گلیم خود فراتر بگذارد قطعا مجلس در قبال ایشان می‌ایستد و او را استیضاح خواهد کرد چرا که ایشان نمی‌تواند منافع ملی را به بازی بگیرد و منافع ملی را دو دستی به بغل اروپاییان خائن بدهد.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی در کشور مرده است، آقای فرزین با بی‌تدبیری و بی‌عرضگی باعث شده که ارزش پول ملی هر روز در کشور کاهش یابد، بانک مرکزی در این کشور چه کار می‌کند، بی‌عرضگی و بی‌برنامگی در کارهای بانک مرکزی موج می‌زند؛ رئیس جمهور برای بانک مرکزی چاره اندیشی کنید.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با انتقاد ازعدم نظارت بر بازار بیان کرد: رهبر معظم انقلاب روز گذشته در بیاناتشان به این مسئله اشاره داشتند؛ هیچ نظارتی بر بازار از جمله اقلام خوراکی وجود ندارد و مایحتاج عمومی مردم به سختی تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: میوه، مرغ و گوشت از سفره مردم پر کشیده است، مگر دولت متولی بازار نیست پس چرا بی‌عرضگی به خرج می‌دهد؛ مردم در جنگ ۱۲ روزه پای انقلاب، اسلام، آرمان و ولایت ایستادند بنابراین نباید اجازه دهیم تا مردم بیش از این اذیت شوند.

نماینده مردم سنقر در مجلس در پایان گفت: چرا اینقدر بی‌تدبیری می‌کنیم؟ چرا نباید برنامه‌ای برای بازار وجود داشته باشد؟ دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی و قوه قضائیه کجا هستند؟ از این رو ضروری است تا همه مسئولین پای کار بیایند و تلاش کنیم تا بازار بیش از این آشفته نشود همان گونه که وضعیت بازار ارز سکه و طلا نیز هر روز نابسامان‌تر می‌شود.

