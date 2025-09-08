وزارت نیرو عامل اصلی نابودی کشاورزی و معیشت هزاران خانوار شده است

به گزارش ایلنا، رمضانعلی رحیمی دشتلویی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی خود گفت: امروز از تریبون خانه ملت صدای مظلومیت مردمی را به گوش شما می‌رسانم که در غرب استان اصفهان با چشم خود می‌بینند که چگونه باغ‌هایشان خشک شده و زمین‌هایشان بی‌ثمر می‌گردد و سفره‌هایشان خالی‌تر از همیشه شده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس ادامه داد: این فاتحه تنها نتیجه خشکسالی نیست بلکه ریشه اصلی بحران بی‌تدبیری و سو مدیریت مسئولان به ویژه در وزارت نیرو، وزارتخانه‌ای که باید پاسدار عدالت در توزیع آن باشد خود به عامل اصلی نابودی کشاورزی و معیشت هزاران خانوار تبدیل شده است.

وی افزود: چرا وزارت نیرو به جای مدیریت عادلانه منابع آب تنها با تصمیمات مقطعی ریشه‌ی زاینده رود و کشاورزی اصفهان را خشکانده است. وزیر جهاد کشاورزی! چرا بازار محصولات کشاورزی خصوصا بازار تره بار همچنان بی‌ثبات و رهاست. چرا همواره شاهد نوسانات شدید قیمت‌ها و ضرر پیاپی کشاورزان و سودجویی دلالان هستیم. کشاورزان محصول تولید می‌کنند اما نه قیمت تضمینی و نه شبکه توزیع حمایتی و نه بازار مشخص دارند. من به نمایندگی از کشاورزان عزیز شهرستان فلاورجان و سراسر کشور از وزارت جهاد کشاورزی می‌خواهم که به این وضعیت رسیدگی کنند.

