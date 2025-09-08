معاونین و استانداران برای دولت هزینه تراشی نکنند

به گزارش ایلنا، حسنعلی اخلاقی امیری در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک میلاد امام صادق (ع) در تذکر شفاهی خود گفت: سه کشور اروپایی در شرایطی که به تعهدات خود در برجام پایبند نبوده‌اند اما با پرویی مردم ایران را تهدید به استفاده از مکانیسم ماشه می‌کنند، مردم بدانند مکانیسم ماشه مترسک خسته‌ای است که توان خدشه دار کردن اراده پولادین مردم را ندارد.

وی ادامه داد: شورای عالی امنیت ملی بداند خروج از NPT کمترین راه مقابله با این تهدید کشورهای اروپایی است، باید با دشمنان بر اساس منطق متقابل و آشنایی با خودشان برخورد کرد.

اخلاقی با اشاره به فرمایشات روز گذشته مقام معظم رهبری اضافه کرد: هیأت دولت بر این اساس موظف است نظارت کافی بر حوزه معیشت مردم، وضعیت بازار، گرانی ها، احتکار وعدم پایبندی به قیمت‌ها داشته باشد چرا که امروز مردم در شرایط سختی قرار دارند و اینگونه برخوردها نیز اراده مردم را هدف گرفته در حالی که ما وظیفه داریم تا قدردان مردم باشیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خطاب به دولتی ها، معاونین وزرا و استانداران بیان کرد: هزینه تراشی برای دولت نکنید، مراقب تصمیمات و سخنرانی خود در فضای مجازی باشید تا هزینه‌ای برای کشور ایجاد نشود.

