به گزارش ایلنا، غلامرضا دهقان ناصرآبادی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک میلاد امام صادق (ع) در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر ورزش و جوانان گفت: آقای دنیامالی فکری به حال مدیریت ورزش و جوانان استان فارس کنید، تیم مدیریتی که سکاندار ورزش و جوانان استان فارس است اما با سوء مدیریت زمینه نابودی ورزش فارس را فراهم کرده است.

نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس با بیان اینکه رسالت و مأموریت وزارت ورزش و جوانان تقویت روح نشاط و امیدآفرینی در بین آحاد جامعه بالاخص جوانان است، ادامه داد: عملکرد ناصواب تیم مدیریتی ورزش و جوانان استان فارس نه تنها باعث ناامیدی جوانان و ورزشکاران را فراهم کرده بلکه باعث شده تا سرمایه اجتماعی نظام کاهش یابد.

وی بیان کرد: آقای وزیر ورزش و جوانان چرا کمر همت به نابودی ورزش و جوانان استان فارس بسته اید، امروز چه کسی باید پاسخگوی مطالبات استان فارس در حوزه ورزش و جوانان باشد.

