دهقان ناصرآبادی در تذکر شفاهی:
چه کسی باید پاسخگوی مطالبات استان فارس در حوزه ورزش و جوانان باشد
نماینده کازرون و کوهچنار در مجلس خطاب به وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه رسالت و مأموریت این وزارتخانه تقویت روح نشاط و امیدآفرینی است، گفت: عملکرد ناصواب تیم مدیریت ورزش و جوانان استان فارس نه تنها باعث ناامیدی جوانان شده بلکه سرمایه اجتماعی نظام را نیز کاهش داده است.
به گزارش ایلنا، غلامرضا دهقان ناصرآبادی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک میلاد امام صادق (ع) در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر ورزش و جوانان گفت: آقای دنیامالی فکری به حال مدیریت ورزش و جوانان استان فارس کنید، تیم مدیریتی که سکاندار ورزش و جوانان استان فارس است اما با سوء مدیریت زمینه نابودی ورزش فارس را فراهم کرده است.
نماینده مردم کازرون و کوهچنار در مجلس با بیان اینکه رسالت و مأموریت وزارت ورزش و جوانان تقویت روح نشاط و امیدآفرینی در بین آحاد جامعه بالاخص جوانان است، ادامه داد: عملکرد ناصواب تیم مدیریتی ورزش و جوانان استان فارس نه تنها باعث ناامیدی جوانان و ورزشکاران را فراهم کرده بلکه باعث شده تا سرمایه اجتماعی نظام کاهش یابد.
وی بیان کرد: آقای وزیر ورزش و جوانان چرا کمر همت به نابودی ورزش و جوانان استان فارس بسته اید، امروز چه کسی باید پاسخگوی مطالبات استان فارس در حوزه ورزش و جوانان باشد.