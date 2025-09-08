خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی وزارت امور خارجه:

محدودیت‌های آمریکا برای سفر هیأت ایران به نیویورک سال‌ها قبل هم اجرا می‌شد

محدودیت‌های آمریکا برای سفر هیأت ایران به نیویورک سال‌ها قبل هم اجرا می‌شد
کد خبر : 1683425
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با محدودیت‌های آمریکا برای سفر هیأت دیپلماتیک ایران به نیویورک و حضور رئیس‌جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بقایی در رابطه با محدودیت‌های آمریکا برای سفر هیأت دیپلماتیک ایران به نیویورک و حضور رئیس‌جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: آمریکا نمی‌تواند محدودیت‌هایی ایجاد کند، ولی این کار را با نقض قانون بین‌الملل به‌ویژه معاهده مقر انجام می‌دهد. ما برنامه داریم از این فرصت برای تبیین مواضع خود استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور قصد دارند در این نشست حضور پیدا کنند، گفت: آنچه به ما مربوط می‌شود این است که هماهنگی‌های لازم را انجام دهیم، مباحث را پیگیری کنیم و برنامه‌ریزی داشته باشیم. با توجه به تحولاتی که در منطقه ما رخ داده است، انتظار می‌رود مهم‌ترین دستور کار سازمان ملل رسیدگی به جنایت‌ها و فجایع در فلسطین اشغالی باشد.

بقایی عنوان کرد: محدودیت‌هایی که اشاره کردید، سال‌ها قبل هم اجرا می‌شده است. این محدودیت‌ها مغایر با معاهده مقر بوده و در جهت محدود کردن حقوق کشورها برای حضور برابر در مجامع بین‌المللی اعمال می‌شود. این یک حق مشخص برای کشورهاست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی