سخنگوی وزارت امور خارجه:
محدودیتهای آمریکا برای سفر هیأت ایران به نیویورک سالها قبل هم اجرا میشد
سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با محدودیتهای آمریکا برای سفر هیأت دیپلماتیک ایران به نیویورک و حضور رئیسجمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بقایی در رابطه با محدودیتهای آمریکا برای سفر هیأت دیپلماتیک ایران به نیویورک و حضور رئیسجمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: آمریکا نمیتواند محدودیتهایی ایجاد کند، ولی این کار را با نقض قانون بینالملل بهویژه معاهده مقر انجام میدهد. ما برنامه داریم از این فرصت برای تبیین مواضع خود استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور قصد دارند در این نشست حضور پیدا کنند، گفت: آنچه به ما مربوط میشود این است که هماهنگیهای لازم را انجام دهیم، مباحث را پیگیری کنیم و برنامهریزی داشته باشیم. با توجه به تحولاتی که در منطقه ما رخ داده است، انتظار میرود مهمترین دستور کار سازمان ملل رسیدگی به جنایتها و فجایع در فلسطین اشغالی باشد.
بقایی عنوان کرد: محدودیتهایی که اشاره کردید، سالها قبل هم اجرا میشده است. این محدودیتها مغایر با معاهده مقر بوده و در جهت محدود کردن حقوق کشورها برای حضور برابر در مجامع بینالمللی اعمال میشود. این یک حق مشخص برای کشورهاست.