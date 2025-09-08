خبرگزاری کار ایران
قطعی آب و برق خسارات بسیاری به مردم زده است

نماینده مردم ملایر در مجلس در تذکری به رئیس جمهور، گفت: به رئیس جمهور منتخب و محترم و معتقد به وفاق عرض می کنم؛ نکند به نام وفاق و به کام نفاق اظهارات و رفتارهایی شود.

به گزارش ایلنا، احمد آریایی نژاد در نشست علنی امروز (دوشنبه، 17 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، گفت: به رئیس جمهور منتخب و محترم و معتقد به وفاق عرض می کنم؛ نکند به نام وفاق و به کام نفاق اظهارات و رفتارهایی شود، از عجایب دنیای سیاست ایران است که باقیان بر انقلاب برجام آفرینان بدفرجام و خسارت محض آفرینان و امیرکبیرهای قلابی و سکه بگیران، جاسوس همراهان و تلخک های شاه گذار؛ محاکمه نمی شوند که هیچ با اظهارات سخیف روی اعصاب مردم رژه می روند و دنیای استکبار را شاد و امیدوار می کنند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس جمهور محترم کمیته حقیقت یاب تشکیل دهید، سفرهای لاکچری مسئولان دولتی در اسرع وقت رسیدگی شود تا اذهان عمومی را متقاعد کنیم. متاسفانه جشنواره ها به بهانه نشاط و شادی آفرینی نباید به نشر افعال ابتذال و حرام منتهی شود که با هزینه های گران برگزار می شوند در حالی که مردم در شرایط نامناسب اقتصادی قرار دارند، مسئولان رسیدگی کنید.

وی ادامه داد: بانوان ایران باستان معتقد به حجاب بودند، محجوب و عزیز بودند، اگر توانایی برخورد سلبی ندارید، موقعیت ایجاد نکنید ایجابی حرکت کنید به گونه ای که بانوان با حجاب امروز احساس ناامنی می کنند درخواست از مجلس و دولت دارم کرامت بانوان به خطر افتاده است. بی حجابی به برهنگی تبدیل شده است.

آریایی نژاد تاکید کرد: مراجع، متخصصان و اندیشمندان سکوت اختیار نکنید، مجلس و دولت چه پاسخی به درگاه الهی و خون شهدا دارند لطفا انتحاری حرکت نکنید.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به قطعی آب و برق، گفت: مردم در زمینه آب و برق دچار مشکل شده اند، وسایل خانگی آن ها آسیب می بیند، کشاورزان، صنعتگران از این مسئله دچار خسارت هستند، اقدام کارآمدی در این راستا انجام دهید.

