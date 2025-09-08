خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رضایی در تذکر شفاهی:

وزارت نیرو به وضعیت بی‌آبی شهرستان دشستان توجه کند

وزارت نیرو به وضعیت بی‌آبی شهرستان دشستان توجه کند
کد خبر : 1683420
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس خطاب به وزیر نیرو خواستار توجه به وضعیت بی‌آبی شهرستان دشتستان شد و گفت: وحدتیه شهر نفتی در دشتستان است که از حداقلی‌ترین امکانات درمانی و رفاهی محروم است لذا نیازمند توجه ویژه مسئولین است.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک میلاد امام صادق (ع) در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور وزیر نیرو گفت: دشتستان تشنه است و مردم در خانه‌هایشان آب ندارند این در حالی است که مسئولین توان تأمین آب شرب خانگی را ندارد لذا ضروری است تا فکری برای بی‌آبی دشتستان شود.

نماینده مردم دشتستان در مجلس ادامه داد: روز گذشته شهروندی از قطع آب ۱۴ روزه گلایه داشت؛ این وضعیت در شأن مردم نیست لذا انتظار می‌رود به جای انجام کارهای بیهوده و عیادت افراد پرمسئله، تدبیری برای رفع مشکلات استان بوشهر شود، این شرایط محصول بی‌مدیریتی است.

وی در تذکر دیگر خطاب به وزیر نفت خواستار تذکر به مدیران زیرمجموعه شد تا ضمن پرهیز از کار سیاسی، در اموری که مربوط به آن‌ها نیست نیز دخالت نکنند و از فرصت مدیریت نه برای خیانت به مردم و حمایت از مفسدین بلکه برای خدمت به مردم و حل مشکلات استفاده کنند.

رضایی در پایان بیان کرد: وحدتیه شهر نفتی در دشتستان است که از حداقلی‌ترین امکانات درمانی و رفاهی محروم است، به مردم وحدتیه خدمت کنید و مسائل دشتستان را حل و فصل کنید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی