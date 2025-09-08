خبرگزاری کار ایران
واکنش ایران به تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به وزارت جنگ

سخنگوی وزارت خارجه ایران ایران به تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به وزارت جنگ اعلام کرد: آنچه که اتفاق افتاد بیان چیزی بود که در عمل وجود داشت. همیشه این دستگاه در حال جنگ با دیگران بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به وزارت جنگ گفت:آنها با این کار به یک امر موجود اعتراف کردند. در طول دوره‌های مختلف در ادبیات رسانه‌ای خودمان از وزارت دفاع آمریکا به عنوان وزارت جنگ نام می‌بردیم. عملا اقدامات و رفتارهای آمریکا همین است. آنچه که اتفاق افتاد بیان چیزی بود که در عمل وجود داشت. همیشه این دستگاه در حال جنگ با دیگران بوده است.

 

