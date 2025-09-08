آمار تولید مسکن نگران کننده است

به گزارش ایلنا، عبدالجلال ایری در نشست علنی دوشنبه(۱۷ شهریورماه) در ابتدای نطق خود ضمن تبریک هفته وحدت به ملت ایران ،گفت: انشالله با تکیه بر مشترکات اسلامی و تقویت هویت امت اسلامی از بعد حمایت سیاسی از ملت های مظلوم، وحدت واقعی را عملی کنیم.

نماینده کردکوی،ترکمن،بندرگز و گمیشان در مجلس افزود: قهرمانی تیم والیبال جوانان ایران اسلامی را خدمت مردم شریف ایران بخصوص مردم شهرستان‌های گمیشان که با تمام مشکلات و کمبودهای ورزشی، قهرمانان ملی در سطح جهانی تربیت کرده‌اند را تبریک عرض می‌کنم.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از آمار پایین تولید مسکن،ادامه داد: با وجود تصویب قوانین موثر و کارآمد همچون "قانون جهش تولید مسکن" ،آمار تولید مسکن پایین است و در طی چهار سال بایستی ۴ میلیون مسکن تولید می شد اما متاسفانه آمار نگران کننده است.آماری که از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده، به جای تولید چهار میلیون، چیزی در حدود ۵۰ هزار واحد مسکونی است که واقعا جای نگرانی دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: از دولت درخواست دارم؛ در خصوص استراتژی تولید مسکن بازنگری کند؛همانطوری که "قانون جهش تولید مسکن" صرفاً وزیر راه و شهرسازی را مکلف نکرده، بلکه دولت را خطاب قرار داده و دولت وظیفه تامین مسکن را دارد.

ایری با بیان اینکه عدم توسعه متوازن و پایدار در سطح ملی جایگاه برنامه‌ریزی و بودجه ریزی کشور را با چالش مواجه کرده است،مطرح کرد: چرا سازمان برنامه و بودجه ،نتوانسته بر ساختارهای برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور نظارت داشته باشد؟ سیمای کنونی ایران با تمام بحران‌ها ،کمبودها و ناترازی هایی که در زمینه آب ،برق ،محیط زیست و تمام این موضوعات با آن مواجهیم،بیانگر عدم برنامه‌ریزی توسعه بر مبنای قابلیت‌های جغرافیایی است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد پس از گذشت ۱۰۰ سال از تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور ،زمان تغییر فرارسیده است،ادامه داد: زمان تغییر در نوع برنامه‌ریزی ،در نوع نگاه به منطقه ،در نوع نگاه به قابلیت‌هایی که سازمان برنامه و بودجه بایستی بر این مبنا برنامه‌ریزی کند ،متاسفانه تاکنون از سازمان برنامه و بودجه غیر از محدودیت های ماده ۲۳، غیر از محدودیت‌هایی که در توسعه طراحی کرده و غیر از اینکه ما با چنین فضاهای ناموزون و نامتوازنی مواجه باشیم؛ در عمل با برنامه ریزی و بودجه ریزی مواجه نشدیم.

عضو مجمع نمایندگان استان گلستان با اشاره به این موضوع که قطعی آب برق و خشکسالی‌های پیاپی ،گرانی، بیکاری و بسیاری از معضلات اجتماعی در استان گلستان زندگی را بر مردم تلخ کرده است،اظهار کرد: از استاندار گلستان درخواست دارم، به فوریت در خصوص تغییر مدیران ناکارآمد و ناتوان اقدام کند.متاسفانه در استان گلستان ،برای صیادان اتفاق خوبی رخ نداده است در حالی که تنها کسانی که در جنگ ۱۲ روزه در کنار مردم به صورت ویژه آسیب دیدند، صیادان ما هستند که تاکنون در واقع نتوانستند از بیمه صید و صیادی بهره کافی را ببرند،امیدوارم این موضوع اتفاق بیفتد و صیادان بتوانند ازبیمه صید و صیادی استفاده کنند.

نماینده کردکوی،ترکمن،بندرگز و گمیشان در مجلس با انتقاد از عدم اجرای بیمه کامل محصولات کشاورزی،بیان کرد: مستند به جز ۳ بند(ه) ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف بود که محصولات کشاورزی را بیمه کند،علیرغم این تکلیف قانونی، متاسفانه این مصوبه به صورت کامل اجرایی نشده ،فقط گندم بوده که آنهم صندوق بیمه کشاورزی تاکنون پول کسانی که آسیب دیده اند را پرداخت نکرده است.

ایری بابیان اینکه الگوی کشت تحمیلی در استان گلستان به جای اینکه بهره‌وری را بالا ببرد، به معضلی تبدیل شده که به دلیل اینکه از کود و سم محروم هستند،هزینه تولید را برای کشاورزان ما بالا برده است،تاکید کرد: درخواست دارم که بر این الگوی کشت تحمیلی ،به فوریت بازنگری شود.

وی با اشاره به اینکه هفت روستای استان گلستان در شهرستان کردکوی تاکنون از نعمت گاز برخوردار نیست، استانی که تمام روستا ها و شهرهای آن بعد از حدود ۱۰، ۱۵ سال از بهره برداری از گاز متاسفانه تاکنون از نعمت گاز برخوردار نیستند،درخواست دارم وزیر نفت، تصمیم عاجلی را بگیرد.

عضو مجمع نمایندگان استان گلستان در خصوص خلیج گرگان ،گفت: خبر ناگوار و تاسف بار خشکی دریاچه ارومیه را دیروز از خبرگزاری‌ها شنیدیم، قطعاً اگر با همین روند طی شود،در طی سال‌های آتی خبر ناگوار دیگری را درخصوص خشکی خلیج گرگان در واقع خواهیم شنید، این درخواست را دارم که دولت مصوبات ستاد ملی احیای تالاب میانکاله و خلیج گرگان را به فوریت، اجرایی و عملیاتی کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با اشاره به موضع اکتشاف نفت و گاز در استان گلستان، تصریح کرد: بعد از ۳۰ سال در استان گلستان بالاخره دکل نفتی "هیرکان" و دکل اکتشافی "زیار" ۲، دو دکل اکتشافی به نتایج خوبی رسید؛ ولی متاسفانه پس از گذشت چندین سال ،تاکنون نتوانستیم از آن ها بهره مند شویم،علی رغم اینکه استان گلستان نیازمند تامین گاز است و گاز خودش را از ترکمنستان وارد می کند؛ این چه کاری است؟ ما منابع مشترکی داریم و به نتایجی هم رسیدیم چرا توسعه نفتی را اجرایی نمی کنیم؟درخواست دارم که به فوریت، درخصوص توسعه عملیات اکتشاف نفت در استان گلستان اقدامات لازم صورت گیرد.

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس با اشاره به اجرایی شدن طرح کریدورهای شمال به جنوب خاطرنشان کرد: سال ۱۳۹۳، ۸۲۰ کیلومتر راه آهن جمهوری اسلامی ایران از اینچه برون تا قزاقستان و موضوعاتی در ارتباط با کریدور شمال به جنوب را اجرایی کردیم، ولی ۵ کیلومتر از این مسیر به دلیل تعلل شرکت راه آهن ،۱۰ سال است که اجرایی نشده است؛ درخواست دارم این موضوع به فوریت اجرایی و عملیاتی شود.

انتهای پیام/