به گزارش خبرنگار ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه گفت: هفته وحدت زمانی برای اندیشیدن به چالش‌های مسلمانان، به‌ویژه مسئله فلسطین است. این ایام را به همه مسلمانان تبریک می‌گویم. جا دارد توجه همگان را به فاجعه‌ای که در فلسطین جریان دارد جلب کنیم. باور کنید در همین حین که خود را برای این جلسه آماده می‌کردم، مجبور شدم آمار و ارقام مربوط به شهدا را تغییر دهم. ما در این هفته با تشدید نسل‌کشی در غزه مواجه بودیم؛ این اتفاق در ادامه طرح کوچاندن اجباری فلسطینی‌ها است. جامعه جهانی به‌طور جدی خواهان توقف این جنایات است. ابتکارهایی که اخیراً در کشورهای مختلف آغاز شده، نشان‌دهنده خشم ملت‌های منطقه از وقایع غزه است.

وی افزود: در افغانستان یک زمین‌لرزه شدید رخ داد و هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از همان زمان اعلام آمادگی کرد. همچنین در سیل شدیدی که در پاکستان رخ داد نیز برای کمک اعلام آمادگی کردیم. تاکنون سه محموله کمک برای افغانستان ارسال کرده‌ایم و همچنان آماده کمک‌رسانی هستیم.

بقایی درباره گزارش اخیر دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مواضع ایران در این خصوص گفت: گزارش آژانس را بررسی کردیم و مواضع خود را در قالب یک یادداشت اعلام خواهیم کرد. ما انتظار داشتیم گزارشی منصفانه ارائه شود. واقعیت میدانی چیزی جز حمله به تأسیسات صلح‌آمیز ایران نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه عنوان کرد: این اتفاق آن‌قدر شنیع بود که انتظار می‌رفت آژانس جداگانه به آن بپردازد تا از تکرار چنین تعرضاتی جلوگیری شود. گزارش به دوران پیش از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی بازمی‌گردد، اما به نظر می‌رسد آژانس به این نتیجه رسیده که شیوه همکاری ما نمی‌تواند مشابه دوران پیش از این حملات باشد. در این زمینه هیچ پروتکلی برای بازرسی‌ها وجود ندارد.

بقایی عنوان کرد: آژانس آماده است دیدگاه‌های ما را بشنود و این روند در سه دور مذاکرات هم دنبال شده است. منتظر آخرین گفت‌وگوها هستیم تا متن نهایی توافق ایران و آژانس که دربرگیرنده شیوه همکاری‌هاست، مشخص شود. در این گزارش به موضوعی اشاره شده که اوایل ماه مه، دو مورد از دسترسی بازرسان آژانس به وین منتقل شد و آژانس هم آن را پذیرفته، اما اعلام کرده که منع ورود کارشناسان غیرقانونی بوده است.

وی همچنین با اشاره به زلزله اخیر افغانستان و ابراز همدردی با دولت و مردم این کشور گفت: از همان زمان وقوع زلزله، ما برای کمک به مردم افغانستان اعلام آمادگی کردیم و تاکنون مقدار قابل توجهی کمک در قالب سه محموله از سوی هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به افغانستان ارسال شده است و همچنان آماده ادامه این کمک‌ها هستیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: جمهوری اسلامی ایران با دولت و مردم پاکستان نیز به‌خاطر سیل اخیر در این کشور ابراز همدردی می‌کند.

وی درباره ادامه گفت‌وگوها با اروپا گفت: در دیدار آقای وزیر با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاداتی مطرح شد. هر دو طرف باید با مراجع ذی‌ربط مشورت کنند. با تماس‌هایی که در آینده خواهیم داشت مشخص خواهد شد، اما در حال حاضر زمان مشخصی نداریم.

بقایی افزود: راجع به دور بعدی گفت‌وگو با آژانس نیز زمانی مشخص نشده است. تازه دور سوم به پایان رسیده و نتیجه گفت‌وگوها در حال بررسی است. منتظریم جمع‌بندی صورت گیرد.

وی درباره یک دیپلمات ایرانی به نام امیر موسوی که در مصر مفقود شده است گفت: بله، امروز صبح چنین خبری شنیدیم. ایشان دیپلمات نیستند و زمانی رایزن فرهنگی ما در مصر بودند. شنیدیم که ایشان با گذرنامه عراقی وارد مصر شده‌اند. حتماً موضوع را از طریق دفتر حافظ منافع‌مان در مصر پیگیری خواهیم کرد.

بقایی در رابطه با محدودیت‌های آمریکا برای سفر هیأت دیپلماتیک ایران به نیویورک و حضور رئیس‌جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: آمریکا نمی‌تواند محدودیت‌هایی ایجاد کند، ولی این کار را با نقض قانون بین‌الملل به‌ویژه معاهده مقر انجام می‌دهد. ما برنامه داریم از این فرصت برای تبیین مواضع خود استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور قصد دارند در این نشست حضور پیدا کنند، گفت: آنچه به ما مربوط می‌شود این است که هماهنگی‌های لازم را انجام دهیم، مباحث را پیگیری کنیم و برنامه‌ریزی داشته باشیم. با توجه به تحولاتی که در منطقه ما رخ داده است، انتظار می‌رود مهم‌ترین دستور کار سازمان ملل رسیدگی به جنایت‌ها و فجایع در فلسطین اشغالی باشد.

بقایی عنوان کرد: محدودیت‌هایی که اشاره کردید، سال‌ها قبل هم اجرا می‌شده است. این محدودیت‌ها مغایر با معاهده مقر بوده و در جهت محدود کردن حقوق کشورها برای حضور برابر در مجامع بین‌المللی اعمال می‌شود. این یک حق مشخص برای کشورهاست.

سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با شرایط اجرایی شدن قرارداد ۲۵ ساله چین و ایران گفت: این قرارداد در حال اجرا است و مشکل خاصی وجود نداشته است. این یک موافقت‌نامه گسترده است و طبیعی است که در حین اجرا مراقبت دائمی داشته باشیم و اگر چالشی ایجاد شد، آن را حل کنیم. روان‌سازی موافقت‌نامه ۲۵ ساله در دستور کار است. در خصوص سفر آتی رئیس‌جمهور به چین اطلاعی ندارم و قاعدتاً باید دفتر ایشان اطلاع‌رسانی کند.

بقایی درباره گزارش پارلمان انگلیس علیه ایران گفت: این موضوع تازگی ندارد و قبلاً هم مطرح شده بود و تناقض آشکاری است. از یک طرف، سابقه انگلیس در اقدامات مداخله‌جویانه علیه ایران کاملاً روشن است و از طرف دیگر، اتهام‌زنی‌ها را ادامه داده‌اند بدون اینکه کوچک‌ترین سندی ارائه کنند. این اقدامات باید در چارچوب سنتی انگلیس و آمریکا برای اعمال فشار علیه ایران دانسته شود. همه این اتهامات مردود است.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تغییر نام وزارت دفاع آمریکا به وزارت جنگ گفت:آنها با این کار به یک امر موجود اعتراف کردند. در طول دوره‌های مختلف در ادبیات رسانه‌ای خودمان از وزارت دفاع آمریکا به عنوان وزارت جنگ نام می‌بردیم. عملا اقدامات و رفتارهای آمریکا همین است. آنچه که اتفاق افتاد بیان چیزی بود که در عمل وجود داشت. همیشه این دستگاه در حال جنگ با دیگران بوده است.

