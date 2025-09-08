به گزارش ایلنا، امیر حیات مقدم در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور سال ۵۷ را گرامی می‌داریم، ایام مبارک ربیع و ولادت با سعادت آقا رسول‌الله را به همه عزیزان همکار، ملت شریف ایران و همه مسلمانان جهان تبریک عرض می‌کنم و همینطور یاد و خاطره شهدای اقتدار شهید سلامی عزیز، شهید حاجی‌زاده عزیز، شهید باقری، شهید محرابی، شهید ربانی و همه شهدای اقتدار را گرامی می‌داریم، جای این عزیزان شهید پر نخواهد شد ولی برکت خون شهیدان چنان با برکت و قوی است که انشالله باعث نابودی رژیم سفاک اسرائیل و شکست هژمونی آمریکا در منطقه خواهد شد.

نماینده مردم بندرماهشهر، امیدیه، هندیجان، بندرامام خمینی و بخش جولکی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که یک کشور قلدر جنایتکاری مثل آمریکا وجود دارد، مثل اسرائیل وجود دارد، سردسته همه جنایت‌ها در این دنیا، در هر کجای دنیا ظلم، ستم و کشتار می‌بینیم همه زیر سر ترامپ و آمریکا است، ما لعنت می‌فرستیم بر این مرد قاتل بر این جنایتکار و یقین داریم که عاقبت دست مظلومان، مومنین و متقین است انشالله .

وی خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر امور خارجه، تصریح کرد: اینکه ما با کشورهای همجوار پیمان عدم تعرض ببندیم، ما در هیچ جنگی شروع‌کننده نبودیم و در هیچ جنگی شروع‌کننده نخواهیم بود بنابراین از این مزیتی که داریم از این راهبردی که داریم در دیپلماسی بین‌المللی استفاده کنیم و با همه کشورهای همجوار قرارداد عدم تعرض ببندیم و به آنها اطمینان بدهیم که هیچ وقت ما به آنها حمله نخواهیم کرد. این قرارداد عدم تعرض باعث می‌شود که آمریکا از این منطقه خارج شود و اسرائیل نتواند ایران‌هراسی ایجاد کند بنابراین مهم است.

حیات مقدم اظهار کرد: ما متاسفانه در این چند سال غفلت کردیم و این کار را انجام ندادیم حتما باید پیمان عدم تعرض و در نهایت پیمان‌های راهبردی نظامی با کشورهای همجوار ببندیم تا وزن ژِئوپلیتیکی ما افزایش یابد.

وی یادآور شد: مسئله بعدی اشتغال جوانان است، متاسفانه عملکرد دولت در زمینه اشتغال صفر است، عملکرد رئیس جمهور، وزیر کار و استاندار صفر است و اصلا در زمینه اشتغال تا الان آقای رئیس جمهور یک جلسه نگذاشته است، آقای استاندار یک جلسه نگذاشته است، آقای فرماندار یک جلسه نگذاشته است.

حیات مقدم تاکید کرد: ما ۲۰ هزار جوان بیکار داریم و وقتی به منطقه می‌رویم باید جواب آنها را بدهیم چرا که ما در دسترس هستیم اما آقای فرماندار، آقای استاندار و آقای وزیر کار چند تا منشی دارند و رئیس جمهور را هم که کسی نمی‌تواند ببیند.

وی ادامه داد: ۲۰ هزار جوان بیکار در این منطقه ما داریم، ۱۲هزار جوان بیکار در ماهشهر داریم، ۸ هزار جوان بیکار در امیدیه و هندیجان داریم. تکلیف آنها چه می‌شود؟ کل اشتغالی که در منطقه ما ایجاد می‌شود حدود هزار نفر در سال است یعنی ۲۰ سال دیگر طول می‌کشد تا برای این جوانان اشتغال ایجاد شود ضمن اینکه تعدادی هم به آنها اضافه می‌شوند. من اعتقاد دارم عملکرد دولت در زمینه اشتغال صفر است و باید پاسخگو باشد. شخص آقای رئیس جمهور باید پاسخگو باشد. شخص وزیر کار باید پاسخگو باشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: ماده ۶ برنامه هفتم و تبصره (۱۵) قانون بودجه ۱۴۰۴ ناظر بر اشتغال است و تکالیفی را برای وزیر کار تعیین کرده است. دریغ از اینکه این آقای وزیر نالایق تا حالا یک جلسه برای آن گذاشته باشد. واقعا باید پاسخ دهد در این زمینه چه کار کرده است. این آقای وزیر کار فقط به دنبال مسائل سیاسی است و تاکنون یک جلسه برا اشتغال نگذاشته است. کلی تکلیف در ماده ۶ برنامه هفتم و تبصره (۱۵) قانون بودجه ۱۴۰۴ برای وی تکلیف تعیین شده است. باید در این حوزه کار کند و سازمان‌ها رو بسیج کند، پاسخگو باشد اما متاسفانه پاسخگو نیست بنابراین انتظار داریم که آقای رئیس جمهور محترم به این موضوع توجه کند و مسئله اشتغال را خیلی جدی پیگیری کند.

وی افزود: حقیقت این است که ما از تهدید آمریکا نمی‌ترسیم، از تهدید اسرائیل نمی‌ترسیم، از تهدید هیچ کشوری نمی‌ترسیم ولی چالش‌های اجتماعی برای ما تهدید می‌شود، چالش اجتماعی بیکاری به چالش سیاسی تبدیل می‌شود، متعاقب آن چالش امنیتی و بحران تولید می‌کند ولی آقایان که موضوعات را درک نمی‌کنند و آقای وزیرکار فقط به دنبال مسائل سیاسی است و به دنبال این است که به مشارکتی‌ها در وزارت کار پست دهد. به بدترین و خلاف‌ترین آدم‌ها پست می‌دهد ولی یک جلسه برای اشتغال نمی‌گذارد.

حیات مقدم گفت: مسئله بعدی در ارتباط با وزیر محترم کشور است، ما یک بخشی به عنوان بندر امام داریم، این بخش صد هزار جمعیت دارد، هیچ کجا در کشور وجود ندارد که یک بخش صد هزار جمعیت داشته باشد و بخش باشد. ۳۴ اسکله راهبردی دارد یعنی بعد از بندر شهید رجایی دومین اسکله بزرگ کشور است، موقعیت ژِئوپلیتیکی دارد. چرا باید به چنین جایی ظلم کنیم؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: آقای وزیر کشور؛ در دولت قبلی این کار تمام شده بود، شما متوقف کردید، آقای رئیس جمهور؛ شما متوقف کردید و به مردم ظلم می‌کنید، به مردم بندر امام ظلم می‌کنید، به مردم ماهشهر ظلم می‌کنید

