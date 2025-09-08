دیدار رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهید محسن آین
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسنی با حضور در منزل شهید آین، با خانواده معظم این شهید والامقام دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجتالاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی، رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با سفر به شهرستان خوی با خانواده شهید والامقام محسن آین از شهدای نیروی هوایی ارتش دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا را ستود و بر تداوم راه شهیدان به عنوان سرمایههای ارزشمند انقلاب اسلامی تأکید کرد.
شهید محسن آین از شهدای حماسهآفرین نیروی هوایی ارتش در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که در جریان حملات رژیم صهیونیستی جنایتکار به فیض شهادت نائل آمد. پیکر پاک این شهید گرانقدر در شهر تبریز تشییع و در شهر خوی به خاک سپرده شد