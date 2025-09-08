خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهید محسن آین

دیدار رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با خانواده شهید محسن آین
کد خبر : 1683396
لینک کوتاه کپی شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدحسنی با حضور در منزل شهید آین، با خانواده معظم این شهید والامقام دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی، رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با سفر به شهرستان خوی با خانواده شهید والامقام محسن آین از شهدای نیروی هوایی ارتش دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا را ستود و بر تداوم راه شهیدان به عنوان سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی تأکید کرد.

شهید محسن آین از شهدای حماسه‌آفرین نیروی هوایی ارتش در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بود که در جریان حملات رژیم صهیونیستی جنایتکار به فیض شهادت نائل آمد. پیکر پاک این شهید گرانقدر در شهر تبریز تشییع و در شهر خوی به خاک سپرده شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی