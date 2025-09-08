به گزارش ایلنا، عزت‌الله حبیب‌زاده در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک هفته وحدت گفت: روز گذشته شاهد بودیم رهبر حکیم انقلاب در جلسه با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، ضمن حمایت از رئیس‌جمهور، پشتیبانی خود را از دولت اعلام کردند. همچنین پس از اجلاسیه اخیر که مجلس خدمت معظم‌له رسید، حمایت از رئیس مجلس و نمایندگان نیز صورت گرفت که این در شرایط کنونی کشور نعمتی بزرگ است.

وی افزود: رئیس جمهور و سایر مسئولان باید با پیروی از رهبری، این اتحاد مقدس را تداوم بخشند. نکته مهمی که رهبر انقلاب در جلسه با دولت بر آن تأکید داشتند، مسئله معیشت مردم بود. این اتحاد مقدس باید با ورود جدی‌تر به حوزه معیشت مردم همراه شود

انتهای پیام/