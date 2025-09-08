خبرگزاری کار ایران
مرادی در تذکر شفاهی:

هرچه زودتر مجوز تردد خودروها را در مناطق آزاد قشم و کیش و برای کل استان هرمزگان صادر کنید

نماینده مردم بندرعباس در مجلس خطاب به رئیس جمهور گفت: در تمامی مناطق آزاد کشور به جز هرمزگان مجوز تردد خودروها با پلاک مناطق آزاد صادر شده است این چه عدالتی و چه انصافی است مردم هرمزگان تا کی باید بی‌توجهی و تبعیض را تحمل کنند

به گزارش ایلنا، احمد مرادی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهوری گفت: جناب آقای دکتر پزشکیان! در تمامی مناطق آزاد کشور به جز هرمزگان مجوز تردد خودروها با پلاک مناطق آزاد صادر شده است این چه عدالتی و چه انصافی است مردم هرمزگان تا کی باید بی‌توجهی و تبعیض را تحمل کنند.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی و حاجی آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: آقای پزشکیان! مردم از جنابعالی حق خود را مطالبه می‌کنند جنابعالی هم موظف به دادن حق مردم هستید انتظار است هرچه زودتر مجوز تردد خودروها را در مناطق آزاد قشم و کیش و برای کل استان هرمزگان صادر فرمایید و این انتظاری به حق است که مردم استان هرمزگان از جنابعالی دارند.

 

