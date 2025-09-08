به گزارش ایلنا، غلامرضا نویدی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: چرا سازمان خود را مجاز می‌دانید تا آشکارا مفاد صریح قانون بودجه سال جاری و قانون معادن را نقض کند، این اقدام تنها نشانه‌ای از خود رایی و فرا قانونی عمل کردن این سازمان است مطابق تبصره شش قانون بودجه سال جاری که با همت نمایندگان به تصویب رسید دولت مکلف شده ۱۵ درصد از حقوق را مطابق ماده ۱۴ قانون معادن هزینه کند این اعتبارات باید در امور عمرانی شهرستان‌ها هزینه شود.

نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی افزود: جناب آقای پورمحمدی کجای قانون به جنابعالی اختیار داده یک تکلیف قانونی ۱۵ درصد را به پنج درصد تقلیل دهید کجای قانون به جناب عالی اجازه داده است که منابع متعلق به جبران خسارت به مردم یک شهرستان را در جای دیگر هزینه کنید این یک تکلیف قانونی و غیر قابل تفسیر بوده و باید فوراً اصلاح شود مردم شهرستان‌های مناطق معدنی و از جمله شهرستان شهربابک حق قانونی از این درآمدها را مطالبه دارند متاسفانه جناب عالی و سازمان امور مالیاتی استان کرمان را منبعی برای کسب درآمد حقوق دولتی و مالیاتی برای سایر کشور دانسته و یک ظلم آشکار به مردم استان کرمان است.

