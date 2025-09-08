اهواز با مشکل جدی کمبود فضای آموزشی در مدارس مواجه است

به گزارش ایلنا، سید محسن موسوی زاده در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تبریک به مناسبت هفته وحدت گفت: هفته وحدت را به رهبری عزیز انقلاب و همه مسلمانان عالم به خصوص مردم عزیز ایران اسلامی تبریک می‌گویم.

وی در تذکری به ریاست جمهوری افزود: جناب آقای دکتر پزشکیان هزاران نفر از معلمان نهضتی پیش دبستانی، طرح امین و خرید خدمات آموزشی امسال با کلی امید و آرزو انتظار جذب را داشتند و به پیگیری خدمتگزاران خود در مجلس و کمیسیون آموزش دل خوش کرده بودند که متأسفانه سازمان امور اداری و استخدامی با ممانعت از این کار باز هم این عزیزان را ناامید کرده‌اند شایسته است به این سازمان و سازمان‌های مربوطه دیگر دستور صریح و اکید بفرمایید تا این معلمان را همچون دیگر همکارانشان که در سال‌های قبل استخدام شده‌اند با رفع موانع و محدودیت‌ها جذب و استخدام نمایند که هم دغدغه آنها را برطرف کنید و هم مشکل آموزش و پرورش را در بحث کمبود نیرو حل کنید.

نماینده مردم اهواز در تذکری به وزیر نیرو گفت: جناب آقای علی آبادی! مشکل قطعی مکرر برق و سهمیه‌بندی نه تنها در استان برطرف نشد بلکه از دو ساعت در روز به چهار ساعت نیز افزایش یافته و این ظلم مضاعفی است به این مردم محروم. همچنین باید گفته شود جلوگیری از کشت برنج در استانی که بعد از استان‌های شمالی دومین استان در تولید برنج کشور است معدود کشاورزانی که اقدام به کشت کرده‌اند را با جرایم سنگین سازمان آب و برق مواجه کرده‌اند و باعث اعتراضات گسترده کشاورزان شده شایسته است جلوی این جرایم و اجرای آنها را بگیرید و بیش از این به کشاورزان استان فشار وارد نکنید.

موسوی زاده در تذکری به وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس در شرف آغاز سال تحصیلی جدید متأسفانه برخی از پروژه‌های مهم که قول افتتاح آن را قبل از سال داده بودید تاکنون تکمیل و افتتاح نشده‌اند شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی و حمیدیه با مشکل جدی کمبود فضای آموزشی و تجهیزات مواجه‌اند و قطعاً بازگشایی مدارس را امسال در این حوزه‌ها با مشکل جدی مواجه خواهد کرد برای نمونه ناحیه یک اهواز ۱۰ مدرسه بزرگ ۱۲ کلاسه را به دلیل نا ایمن بودن تخریب کرده‌اند.

