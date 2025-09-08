قوامی در تذکر شفاهی:
۱۰ قلم کالای اساسی باید بدون دغدغه در دسترس مردم باشد
نماینده اسفراین در مجلس با تأکید بر لزوم توجه همهجانبه مجلس به تولید، خواستار رفع تبعیضات در حوزه بازنشستگان، اجرای دقیق قانون اساسی در حوزه اقتصاد، و ساماندهی بیمههای پایه و تکمیلی شد.
به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت گفت: «رهبر معظم انقلاب در دیداری که اعضای هیئت دولت داشتند، بر ضرورت توجه به تولید و احیای واحدهای تولیدی تأکید کردهاند. انتظار میرود مجلس نیز همانند خورشید نور توجه خود را بر تولید بتاباند تا با تقویت آن، تورم و بیکاری مهار شود و معیشت مردم بهبود یابد.
وی افزود: یکی از نیازهای فوری مردم، دسترسی به ۱۰ قلم کالای اساسی بدون نگرانی از افزایش قیمت است. امیدواریم در این مسیر، با عزم جدی حرکت کنیم و به نتایج ملموسی برسیم.
قوامی در ادامه با اشاره به اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی اظهار داشت: این اصول بهصراحت بر پیریزی اقتصاد صحیح، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد فضای کار برای همه و تأمین شرایط و امکانات کار برای همگان عادلانه تأکید دارند. بااینحال، در عمل شاهد تبعیضهایی هستیم که باید برطرف شود.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه بازنشستگان کشوری و لشکری بهویژه بازنشستگان سال ۱۴۰۱ تحتفشار شدید هستند، خاطرنشان کرد: سطح برخورداری این گروه از رتبهبندیها تقریباً نصف سایرین است و این بیعدالتی باید رفع شود. همچنین وضعیت نابسامانی در طرحهایی مانند مهرآفرین، نیروهای حقالتدریس، نهضتیها و نیروهای شرکتی وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.
وی درباره بیمه بازنشستگان نیز گفت: بر اساس ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی موظفاند بیمه پایه برای همه بازنشستگان و شاغلان فراهم کنند و سپس با مشارکت آنها، بیمه تکمیلی یا مکمل ارائه شود. اما متأسفانه وضعیت بیمه تکمیلی بسیار نابسامان است و ساماندهی فوری میطلبد.
قوامی در پایان با اشاره به برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: اکنون در پایان شهریور هستیم و انتظار میرود گزارش اجرای برنامه هفتم به مجلس ارائه شود تا نمایندگان در جریان جزئیات و عملکرد دولت قرار بگیرند