خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در صحن مجلس؛

۷ سؤال ملی از وزرای دولت اعلام وصول شد

۷ سؤال ملی از وزرای دولت اعلام وصول شد
کد خبر : 1683342
لینک کوتاه کپی شد.

تعداد هفت سوالی ملی از وزرا را در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش ایلنا، رضا جباری در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی هفت سؤال ملی از وزرا را قرائت کرد.

سؤال ملی الهام آزاد نماینده نائین خور و بیابانک و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص برنامه و اقداماتشان در خصوص لایروبی قنوات و اجرای طرح‌های آبخیزداری

 سؤال ملی محمد منان رئیسی نماینده قم کهک و جعفرآباد و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر علوم و تحقیقات و فناوری در خصوص علت عدم برنامه عملیاتی جدی برای کنشگری مؤثرتر دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور.

 سؤال ملی علی‌اکبر علیزاده نماینده دامغان و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص علت کاهش حقابه‌های چاه‌های کشاورزی و عدم انجام تعهدات و تعهدات وعده داده شده چیست؟

 سؤال ملی علی بابایی کارنامی نماینده ساری و میاندرود و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص عدم مدیریت صحیح در مورد مدیریت منابع آب حوزه آبریز بین استانی و ناترازی منابع آب در استان‌ها از جمله سد فینیس.

 سؤال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر میمه و برخوار از وزیر آموزش و پرورش در خصوص دلیل عدم پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی ۱۴۰۳ به‌رغم بودجه ۱۴۰۴ کل کشور چیست؟

 سؤال بیت الله عبداللهی نماینده اهر و هریس از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص علت عملکرد نامناسب وزارت جهاد کشاورزی در بخش کشاورزی دام و صنایع روستایی.

 دو سؤال ملی مجتبی یوسفی نماینده اهواز باوی حمیدیه و کارون از وزیر نیرو در خصوص علت عدم ارائه برنامه اجرایی کوتاه مدت جهت تأمین نیروی برق در تابستان سال جاری و علت گرانی و ابلاغ تعرفه‌های جدید هزینه‌های انشعاب برق در مناطق گرمسیر و علت قطع مکرر برق و کوتاهی در تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی