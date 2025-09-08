پیام فرمانده نیروی دریایی سپاه به مناسبت هفته وحدت

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، متن پیام فرمانده نیروی دریایی سپاه به مناسبت ولادت با سعادت حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع) و هفته وحدت به شرح زیر است:

واعتصموا بحبْل اللّه جمیعًا ولا تفرّقوا (آل عمران ۱۰۳)

سلام علیکم اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدوَعَجِّل فَرَجَهُم مسلمانان جهان با بانگ ملکوتی «اشهد انّ محمّداً رسول الله»

همچون ریسمانی محکم به معبود حقیقی پیوند می‌خورند و بر خود می‌بالند که پیرو کاملترین دینی هستند که خداوند متعال بر خاتم رسولان حضرت محمد مصطفی(ص) نازل کرده است و این مهمترین عامل وحدت و همدلی مسلمانان عالم است. این میراث ارزشمند برای مسلمانان، دعوت آنان به وحدت است و پیام روشن رسول گرامی اسلام(ص) که می‌فرمایند: الجَماعَهُ رَحمَهٌ و الفُرقَهُ عذابٌ “وحدت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است” بیانگر اهمیت یکپارچگی و وحدت امت در دین مبین اسلام است. خدای بلند مرتبه را شاکریم که در ایران اسلامی نیز جلوه‌ی باشکوه از وحدت و یکپارچگی بین همه اقوام و ادیان الهی به مدد اندیشه‌ی بلند امامین انقلاب اسلامی و همت والای مردمان این دیار به وضوح مشهود است و همگی تحت لوای پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در کمال آرامش در کنار یکدیگر زندگی می‌نمایند.

اینجانب ولادت با سعادت رحمهٌ للعالمین حضرت محمد مصطفی (ص) و ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق(ع) و فرارسیدن هفته‌ی وحدت را خدمت آحاد کارکنان و همه رزمندگان و هم سنگران عزیزم در نیروی دریایی سپاه تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق روز افزون همه شما عزیزان را در تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی تحت عنایات خاص حضرت بقیه االله الاعظم(عج) و زعامت فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای از درگاه خداوند منان خواستارم.

