ذاکر در تذکر شفاهی:
دریاچه ارومیه متعلق به همگان است
نماینده ارومیه در مجلس گفت:دریاچه ارومیه متعلق به همگان است؛ غیرت احیای این دریاچه وجود دارد.
به گزارش ایلنا، سید سلمان ذاکر در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: امروز در دریاچه ارومیه آبی باقی نمانده از این رو از نمایندگان آذربایجان شرقی، تبریز، اردبیل و آذربایجان غربی و همچنین سایر نمایندگان مجلس خواستارم تا در راستای تشکیل نهضت احیای دریاچه ارومیه اقدام کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس خواستار توجه ویژه مسولین به دریاچه ارومیه شد و ادامه داد: دریاچه ارومیه متعلق به همگان است؛ غیرت احیای این دریاچه وجود دارد.
وی با بیان اینکه از رئیس جمهور کشورمان به دلیل غیرت کاریشان حمایت میکنیم، بیان کرد: مردم غم زده هستند بنابراین درخواست دارم تا با اقدامات لازم جلوی خشک شدن محیط زیست و این زیست بوم که منجر به وارد آمدن آسیب به مردم میشود، گرفته شود.