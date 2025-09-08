خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صباغیان:

وقتی قانونی تصویب می‌کنیم، قرار نیست محدود به شرایط جنگی یا بحرانی باشد

وقتی قانونی تصویب می‌کنیم، قرار نیست محدود به شرایط جنگی یا بحرانی باشد
کد خبر : 1683283
لینک کوتاه کپی شد.

یک نماینده مجلس گفت: طرح امنیت غذایی موجود، کارشناسی شده و وقت زیادی برای آن صرف شده است؛ ضرورتی ندارد دوباره مسیر تازه‌ای باز شود. به جای حل مشکلات، این‌گونه اقدامات می‌تواند مشکل جدید ایجاد کند.

به گزارش ایلنا، محمدرضا صباغیان، در مخالفت با رسیدگی به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اصل ۸۵ یکی از بازوان قدرتمند مجلس است که ما کمتر از آن استفاده کرده‌ایم. اگر این اختیار بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی داده می‌شد، وقت مجلس در صحن برای کارهای اصلی و نظارتی آزادتر می‌ماند. بسیاری از شوراهای عالی، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیقاً به این دلیل تشکیل شدند که ما از ظرفیت اصل ۸۵ برای تقویت کمیسیون‌ها استفاده نکردیم.

وی افزود: طرح امنیت غذایی که حدود سه تا چهار سال است در مجلس مطرح بوده، بارها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده و اکنون در مراحل پایانی رفع ایرادات قرار دارد. با توجه به این شرایط، چرا باید دوباره طرحی جدید تحت عنوان شرایط جنگی و بحرانی مطرح شود؟ این اقدام نوعی موازی‌کاری است و باعث هدررفت وقت و انرژی مجلس خواهد شد.

صباغیان تأکید کرد: وقتی ما قانونی تصویب می‌کنیم، قرار نیست محدود به شرایط جنگی یا بحرانی باشد، بلکه دائمی خواهد شد. بنابراین اینکه بگوییم کشور ممکن است در شرایط جنگی قرار بگیرد، دلیل کافی برای تعریف قانونی جدید نیست. طرح امنیت غذایی موجود، کارشناسی شده و وقت زیادی برای آن صرف شده است؛ ضرورتی ندارد دوباره مسیر تازه‌ای باز شود. به جای حل مشکلات، این‌گونه اقدامات می‌تواند مشکل جدید ایجاد کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی