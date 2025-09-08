به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در تشریح دلایل تقاضای تعدادی از نمایندگان درخصوص بررسی طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق گفت: شرایط خاص اقلیمی، تغییرات اقلیم جهانی شرایط سختی را بر جهان امروز حاکم کرده است. شرایطی که خشکسالی‌های مداوم و تغییرات ریزش‌های جوی موجب شده امنیت غذایی در سراسر جهان تحت تأثیر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی پیشران و پیش نیاز امنیت ملی کشور محسوب می‌شود، ادامه داد: بر این اساس تولید کشاورزی پایدار و تاب آوری تولید کشاورزی و همچنین استمرار تولیدات کشاورزی در شرایط جنگی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است از این رو این طرح ارائه شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اضافه کرد: این طرح در قالب ۴ فصل و ۱۲ ماده به تأیید وزارت جهاد، مرکز پژوهش‌ها، وزارت نیرو و راه و شهرسازی رسیده و در قالب کلیات، حمایت از تولید داخل، بازرگانی داخلی و خارجی ارائه شده است. این طرح سیاست‌های ناظر بر قبل از جنگ و بحران و در حین بحران را ارائه کرده تا بتوانیم غذای ملت را در شرایط مذکور با حداقل تلاطم شرایط ارزی و اقلیمی تأمین کنیم.

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: منابع لازم این طرح از یک درصد ارزش واردات محصولات کشاورزی و ۲ درصد عوارض کالاهای غذایی آسیب رسان و کاهش آسیب پذیری ناشی از وابستگی به واردات و حمایت از اجرای برنامه‌های مربوطه به دوره پیش از شرایطی جنگی و بحرانی و در حین وقوع می‌پردازد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: حداکثر استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیان‌ها، دانشگاه‌ها، تشکل‌ها به صورتی که بتوانیم به اتکا تأمین و خودکفایی داخلی، الباقی محصولات کشاورزی را با تسهیلگری از مبادی ورودی در حداقل زمان تأمین و تهیه نماییم.

وی ادامه داد: در این قانون الزام به تعیین به موقع قیمت و افزایش تا ۲۵ درصدی قیمت در شرایط خاص را پیش بینی کرده ایم همچنین به بحث پدافند غیرعامل برای توزیع محصولات در زنجیره های تامین محلی پرداخته شده است.

ابراهیمی اضافه کرد: همچنین در این طرح موضوع تولید و تامین آرد و تنوع بخشی به منابع انرژی نانوایی ها و توزیع کوپن کاغذی پیش بینی شده است، همچنین در مسائل مربوط به جنگ نیز مدیریت شرایط خاصی برای محتکران و گران فروشان و مخلان اقتصادی و اقدامات بازدارنده برای آنان نیز اشاره شده است. همچنین تکالیف بانک مرکزی در راستای حداکثر سرعت برای تامین کالاها برای تامین ارز ترجیحی، ترخیص سریع محصولات اساسی، کاهش وابستگی کشور به محصولات همچنین مباحث مربوط به شبانه روزی کردن تخلیه بار نیز پیش بینی شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به نکاتی در راستای اصل هشتاد و پنجی نیز گفت: از مهم ترین و حیاتی ترین ارکان امنیت ملی و قدرت نرم کشور مباحث مربوط به تامین مواد غذایی است، تکلیف بازیگران دولتی و غیردولتی در تضمین این امنیت در این طرح از ضروریات است که به دلیل مشغله های جاری دستور مجلس امکان رسیدگی در شرایط عادی وجود ندارد.

وی بیان کرد: از بعد کارشناسی کمیسیون مشترکی پیش بینی شده که در این کمیسیون مشترک با شفاف سازی مشخصی در کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و عمران در این کمیسیون خواهند بود تا طرح را مورد بررسی قرار دهند.

ابراهیمی با اشاره به پیش رو بودن فصل بودجه ۱۴۰۵، گفت: باید مواردی که به عنوان الزام در برنامه و لایحه ۱۴۰۵ لحاظ شود و مباحثی که از جهت ضرورت تحقق جدول شماره ۶ فصل ۷ امنیت غذایی برای ارتقا محصولات کشاورزی نیز پرداخته شود. باید امنیت غذایی را به ۹۰ درصد برسانیم اما با شرایط فعلی این امر ممکن نیست همچنین شرایط ویژه ای به لحاظ تغییرات اقلیمی نیز وجود دارد از این رو نیازمند تدبیر است تا اقدامات لازم برای اجرای این طرح در فصل زراعی جاری را آغاز کنیم.

انتهای پیام/