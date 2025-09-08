نمایندگان با بررسی طرح مربوط به تامین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به تقاضای تعدادی از نمایندگان درخصوص بررسی طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با این تقاضا با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع در مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

