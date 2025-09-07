خبرگزاری کار ایران
درپی جانباختن شماری از شهروندان افغانستان در زلزله

ابراز همدردی وزیر کشور با دولت و ملت افغانستان

وزیر کشور در پیامی به همتای افغانستانی خود جانباختن تعدادی از شهروندان این کشور در حادثه زلزله را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، مومنی در پیام خود به سراج الدین حقانی وزیر محترم امور داخله افغانستان، تاکید کرد: حادثه تلخ و ویرانگر زلزله اخیر در کشور دوست و برادر افغانستان که متأسفانه به جان باختن و آسیب دیدن شماری از شهروندان آن کشور انجامید، موجب اندوه و تأثر عمیق اینجانب و مردم جمهوری اسلامی ایران شد.

در بخشی از این پیام آمده است: اینجانب اطمینان دارم با تلاشهای دولت محترم افغانستان و همبستگی مردم مقاوم آن سرزمین، آثار این مصیبت هر چه سریع تر بر طرف خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و مساعدت در این شرایط دشوار اعلام می دارد.

انتهای پیام/
