ابراز همدردی وزیر کشور با دولت و ملت افغانستان

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، مومنی در پیام خود به سراج الدین حقانی وزیر محترم امور داخله افغانستان، تاکید کرد: حادثه تلخ و ویرانگر زلزله اخیر در کشور دوست و برادر افغانستان که متأسفانه به جان باختن و آسیب دیدن شماری از شهروندان آن کشور انجامید، موجب اندوه و تأثر عمیق اینجانب و مردم جمهوری اسلامی ایران شد.

در بخشی از این پیام آمده است: اینجانب اطمینان دارم با تلاشهای دولت محترم افغانستان و همبستگی مردم مقاوم آن سرزمین، آثار این مصیبت هر چه سریع تر بر طرف خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و مساعدت در این شرایط دشوار اعلام می دارد.

