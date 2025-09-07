ایران نخستین بار هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را شکست

به گزارش ایلنا، در این دیدار، علی اکبر ولایتی با تأکید بر پیوند‌های تاریخی و فرهنگی میان دو ملت ایران و عراق، اظهار داشت: «این روابط بر پایه اشتراکات دینی، فرهنگی و حسن همجواری شکل گرفته و برای جمهوری اسلامی ایران، استقلال، ثبات و پیشرفت عراق همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.» وی خاطرنشان کرد: «جمهوری اسلامی ایران اطمینان دارد که با اتکا به مرجعیت دینی و همراهی رهبران ملی عراق، مسیر آینده این کشور با موفقیت‌های بیشتری همراه خواهد بود.»

سید عمار حکیم نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از ملاقات با ولایتی گفت: «از دیدار با شما بسیار خرسندیم.» وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران در این جنگ خوش درخشید. فرماندهی مقتدرانه مقام معظم رهبری، حضور نیرو‌های مسلح، انسجام مردم و پشتیبانی ملت ایران از نظام جمهوری اسلامی، تصویری مهم و تأثیرگذار را در جهان به نمایش گذاشت.»

رهبر جریان حکمت ملی عراق افزود: «جمهوری اسلامی ایران نشان داد که از توانمندی‌های بالایی برخوردار است. بعد از ۷۶ سال ایران نخستین کشوری بود که رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد و هیمنه پوشالی این رژیم را در هم شکست؛ نقاط ضعف رژیم صهیونیستی امروز قابل جبران نیست. جمهوری اسلامی مقتدرانه و توانمند در این عرصه ظاهر شد و انسجام ملی و وحدت مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در این پیروزی داشت.»

وی همچنین رفتار‌های رژیم صهیونیستی را نشانه شکست نظریه «اسرائیل بزرگ» دانست و تصریح کرد: «حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال این رژیم برای همگان آشکار شده است و ملت‌های مسلمان منطقه بیش از گذشته بر نقش محوری ایران اذعان دارند.»

دو طرف در ادامه درباره آخرین تحولات منطقه، از جمله تحرکات رژیم صهیونیستی و ضرورت همبستگی کشور‌های اسلامی در برابر تهدیدات خارجی، به بحث و تبادل نظر پرداختند و بر گسترش همکاری‌های دوجانبه در سطوح مختلف تأکید کردند.

