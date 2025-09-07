لک علیآبادی در نطق میان دستور:
به گزارش ایلنا، روحاله لک علیآبادی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۶ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: ستارهای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را رفیق و مونس شد؛ درود به ملت شریف ایران و دیار اشترانکوه و دریاچه گهر، سلام به مردم فرهیخته و نجیب شهرستانهای درود و ازنا همچنین بخشهای سیلاخور، جاپلق و پاچه لک، سلام بر فاتحان شاخ شمیران و دلاورمردان عملیات حاج عمران، میلاد پیامبر رحمت صادق آل محمد و همچنین هفته وحدت را به همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، خطاب به نمایندگان، ادامه داد: امروز بیش از هر زمان نیاز به وحدت داریم و در هفته وحدت نیز قرار داریم. با توجه به تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی، امروز ما نیاز به همدلی و همراهی داریم.
وی تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه، مردم ما هوشمندانه عمل کردند و نشان دادند اگرچه اهل صلح و تعامل هستند ولی در روز نبرد جنگ بلد و هوشمندانه میایستند. من از همه عزیزان میخواهم که از مردم یاد بگیریم و در کنار مردم و در کنار این اتحاد مقدس و دفاع مقدس بایستیم.
لک علی آبادی اظهار کرد: متاسفانه در جنگ ۱۲ روزه همه فعالان سیاسی میگفتند اتحاد، همدلی و همراهی، جنگ که تمام شد دوباره یک عده به تنظیمات کارخانه برگشتند و دوباره شروع کردند و از تریبونها طرحعدم کفایت رئیس جمهور شنیده شد، به دستگاه قضایی چنگ انداختند و رئیس مجلس را تخریب کردند. عزیزان من با مردم همراه شویم، از طرف دیگر یک عده عافیتطلب نشستهاند هرچند وقت یکبار یک بیانیه میدهند، یا بهتر بگویم یک شبنامه میدهند و کلیت نظام را زیرسوال میبرند و خودشان را تحقیر میکنند.
وی افزود: امروز هر کسی در مقابل این اتحاد مقدس به تعبیر رهبر فرزانه بایستد قطعا آب را در آسیاب دشمن میریزد.
لک علی آبادی تاکید کرد: متاسفانه سالهاست که لرستان در شاخص فلاکت رتبه نخست کشور را دارد و این به خاطر بیتوجهی مسئولان است. مردم لرستان باید چه کار کنند که شما مسئولان قبول کنید که ما هم جزئی از این کشور بزرگ و پهناور هستیم و سهمی داریم.
وی ادامه داد: در ۸ سال دفاع مقدس ۵ هزار و ۵۰۰ شهید تقدیم این کشور کردیم. از فرمانده شهید حاج اصغر لشنی تا معلم شهید حاج مراد علی فرازمند. در جنگ ۱۲روزه برای شلیک هر دو موشک به قلب تل آویو یک جوان رعنا را تقدیم این مرز و بوم کردیم. جوانی مثل سردار یونس ماهرو بختیاری که همچنان قلبهای شهر میسوزد و میتپد برای این جوانها ولی متاسفانه سهم لرستان از حضور گاه و بیگاه مسئولان در استان فقط پوشیدن لباس لری و بختیاری بود. فقط تعریف و تمجیدهای دلخوش کنک با وعدههای پوچ.
لک علیآبادی گفت: آب لرستان را بردند، معادن غنی و ارزشمند لرستان به تاراج رفت برای آباد کردن کلانشهرها ولی سهم لرستان هیچ. امروز زمان حرف زدن و تعریف و تمجیدهای الکی تمام شده، نمیخواهد از ما لرها تعریف کنید ما لرها خودمان میدانیم غیور هستیم. فرهنگ و اصالت ما لرها را سنگ نوشتهها فریاد میزنند. شما فقط در سریالهایتان لطفا به این قوم بزرگ توهین نکنید.
وی افزود: امروز زمان حرف زدن گذشته است و روز عمل است. چرا فقط حرف میزنید؟ برای ۱۲ کیلومتر آسفالت یک کمربندی مردم دورود ۱۴ سال منتظر ماندند برای راهاندازی جاده ازنا به اراک ۱۸ سال. چه پدر و مادرها داغ فرزندشان را در این جاده به سینه دارند و این جاده شد جاده مرگ.
لک علیآبادی عنوان کرد: خانم وزیر چقدر مردم دورود و ازنا باید هزینه دهند که شما متوجه شوید تکمیل این جادهها یک ضرورت است. متاسفانه در دهههای گذشته یک عده اشباه الرجال و دلال سیاسی تمام ثروت این دو شهر را به یغما بردند و جوانهای شهر را در به در کردند. آقایان مسئول نمیخواهیم برایمان کاری کنید فقط کارشکنی نکنید. چوب لای چرخمان نگذارید.
وی افزود: آقای وزیر نیرو برای ۳۰مگاوات برق ۱۵۰ نفر کارگر فرو آلیاژ ازنا بیکار شدند و شرمنده زن و بچه. فارسیت دورود با سهلانگاری برای همیشه نابود شد. صنایع غذایی گهر با ۱۳۰ هکتار زمین و ۹هکتار سوله به گل نشست و امروز نوبت فولاد ازنا است. فولادی که در طی ۱۸ سال هزاران میلیارد تومان هزینه شد ولی متاسفانه همچنان درگیر و دار بروکراسی اداری و قضایی است.
لک علیآبادی تصریح کرد: من از رئیس محترم قوه قضاییه که درایت و دلسوزی مثالزدنی دارند میخواهم که یک بار برای همیشه یک دستوری بدهند برای حل و فصل این صنعت تا آن تراژدی تلخی که واگذاری صنایع غذایی گهر به بانکها داشت سر فولاد ازنا نیاید.
وی افزود: از مشکلات هر چه بگویم کم است از بیمسئولیتی معدنداران دریژان که هزاران میلیارد از پول این شهر را بردند ولی دریغ از ساختن یک مدرسه. دریغ از ساختن یک درمانگاه یا یک جاده حتی حاضر نیستند که پولشان را در بانکهای شهر ایجاد کنند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: از بکارگیریهای نیروهای غیربومی در صنایع دفاع دورود دل مردم خون است. آقای وزیر دفاع شما در دفاع ۱۲ روزه خوش درخشیدید خواهش میکنم به این مسئله هم بپردازید.
وی افزود: آقای وزیر نیرو متاسفانه با وجود دو سد کمندان و مروک از مداباد و مومنآباد تا پاقه و آلمآباد، کشاورزان ما تشنهاند چراکه با ایجاد سدهایی در بالادست و یا با انحراف کشیدن آبها، کشاورزان ما کم بهرهاند و این میطلبد برای جبران خسارت محض به فکر ایجاد سد ماربره و عزیزآباد باشید.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: آقای وزیر کشاورزی؛ کشاورزان ما ماهها باید در انتظار پول گندمی باشند که با هزار بدبختی کاشتند و محصولشان را باید برداشت کنند.