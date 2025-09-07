رسیدگی به درخواستهای حقوقی ۳۲۷ نفر از مراجعان در دادگستری استان تهران
مسئولان و معاونین قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با ۳۲۷ نفر از اصحاب پروندههای گوناگون قضایی ملاقات کردند.
به گزارش ایلنا، کوروش زارعی معاون قضایی رئیس کل در امور ارتباطات و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران اظهار کرد: برنامه ملاقات مردمی دادگستری استان تهران در راستای برنامههای مستمر ارتباطات مردمی و با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست قوه قضاییه و برنامههای ابلاغی رئیس کل در دادگستری استان تهران به طور روزانه برگزار میشود.
زارعی بیان کرد: حضور فعال مسئولین در جهت استماع عرضحال مراجعین و متعاقباً صدور دستورات شایسته و قانونی به مراجع ذی ربط و همچنین به منظور مرتفع نمودن مشکلات مراجعین جلسه ملاقات مردمی طی هفته در محل مجتمع امام خمینی (ره) با حضور مسئولان قضایی استان تهران برگزار شد.
وی افزود: در این برنامههای ملاقات مردمی مستمر ۳۲۷ نفر از مراجعهکنندگان، شامل خانواده برخی از زندانیان، محکومان جرایم غیرعمد و مالی، نمایندگان اصحاب دعوا در پروندههای کثیرالشاکی و کثیرالخواهان و طرفین برخی از پروندههای جریانی در شعب و سایر متقاضیان با معاونین و مسئولان قضایی استان تهران به صورت چهره به چهره دیدار و گفتوگو کردند.
زارعی گفت: معاونین قضایی در این جلسات با استماع مستقیم درخواستهای ۳۲۷ نفر از مراجعین، پاسخهای لازم و دستورات قانونی را درجهت حل و فصل و تسریع در روند رسیدگی به پروندههای مراجعین صادر کردند.
تسریع در رسیدگی به پروندههای جریانی، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، تخفیف در مجازات ها، تسریع در اجرای احکام صادره، درخواست مرخصی، عفو و آزادی مشروط و پابند الکترونیک برای زندانیان از مهمترین مسائل و درخواستهای مطرح شده از سوی مراجعان بود که در برنامه ملاقات مردمی در دادگستری استان تهران مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفت.